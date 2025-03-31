航空事故︱兩機起飛距離僅13秒　垂直距離100尺　報告指未按程序安排起飛

▲ 2月27日，兩架貨機從機場起飛時間距不足。（資料圖片）

今年2月27日兩架從機場起飛的貨機，在起飛期間飛行間隔不足，民航意外調查機構指是嚴重事件，今日（31日）發表初步調查報告。

事件發生在2月27日，MNG航空一架空中巴士A330-343 P2F型貨機（登記標誌TC-MCN）及絲綢之路西部航空一架波音777-200F型貨機（登記標誌VP-BMU），在機場起飛後的飛行隔距不足。前者飛往土庫曼納巴特國際機場，後者則飛往亞塞拜疆首都巴庫海達爾阿利耶夫國際機場。

▲ 2月27日，兩架貨機從機場起飛時間距不足。（資料圖片）

報告指，MNG航空貨機在早上6時59分9秒獲北塔台空中交通管制員發出中跑道起飛許可。13秒後，絲綢之路西部航空貨機當時在南跑道，獲南塔台空中交通管制員發出起飛許可。

原飛機間距應3分鐘 現僅13秒

基於兩架飛機離場程序接近，按空中交通管制離場作業程序，在MNG航空貨機起飛後，絲綢之路西部航空貨機須維持至少3分鐘間距，但數據顯示兩機起飛間隔僅13秒。

早上6時59分57秒，南塔台主管察覺異常狀況後，立即致電北塔台主管協調應急處置方案。經協調後，指令MNG航空貨機加速爬升至5,000英尺，同時限制絲綢之路西部航空貨機爬升上限為3,000英尺。兩架機的機組人員均回報已目視對方。

▲ 機場空管系統。（資料圖片）

到了7時1分48秒，空中交通管理系統（ATMS）短期衝突警告（STCA）觸發，向空管人員示兩架飛機有潛在飛行衝突風險。絲綢之路西部航空貨機通報南塔台空中交通管制員，機載防撞系統(ACAS)已發出由3,000英尺下降指令，機組依規定下降。

另一方面，MNG航空貨機爬升穿越2,500英尺時接獲ACAS交通訊息，因屬建議性警告，機組繼續執行空中交通管制指令。

最近水平距離僅0.4海里 垂直距離100尺

根據初步資料顯示，兩機於最接近時，水平及垂直距離大約分别為0.4海里和100英尺，而且兩機的航向匯聚。

最後在7時2分37秒，MNG航空貨機爬升穿越3,500英尺，而絲綢之路西部航空貨機下降穿越2,500英尺，兩機重新建立標準垂直間隔1,000英尺。

▲ 2月27日，兩架貨機從機場起飛時間距不足。（資料圖片）

空管人員未有遵循既定程序安排起飛

民航處表示，一直十分重視事件，而根據內部調查結果顯示，事件的主要成因為人為因素所致，屬個別事件，涉及空管人員未有遵循既定程序安排相關航班起飛，導致兩航機未能保持所需分隔。事件後，兩架航機繼續按飛行計劃前往目的地。

調查亦顯示，涉及的協調起飛空管程序已實施多年。事件發生後，民航處已立即向所有指揮塔空管人員重申所須遵循的空管程序和要求，有關空管人員亦已暫時被調離前線空管職務，並會按機制作出適當處理。

此外，民航處亦制訂了額外程序加強措施，包括加強相關運作程序和設備的監察，以防止同類事件再次發生。

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