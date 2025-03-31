高風險長者｜鄧家彪倡設「四層支援」架構　冀政府建立高風險長者名冊

工聯會立法會議員鄧家彪聯同香港中文大學那打素護理學院等組織家訪深入調查，辨識高風險長者戶的特性及其生活習慣，找出配對適合的樂齡科技提出解決方案。鄧家彪提出「四層支援」架構，即個人、鄰里、社區、政策，讓長者真的可以安享晚年。

參與調查的長者住戶總計有220戶，當中分別有120戶 (54.5%) 是獨居戶和另有100戶（45.5%）為雙老戶，兩類單位比例相若。受訪者平均年齡為78.6歲，其伴侶（如適用）平均年齡為76.7歲。

中大那打素護理學院教授陳裕麗指出，是次調查評估了長者5項身體能力的指標，研究顯示有78.2%的長者屬於體弱(frail)或準體弱(pre-frail)類別，情況令人憂慮。調查亦發現，30%長者曾因健康狀況變差而感到嚴重不適，例如曾出現失去知覺、突然暈倒、嚴重劇痛等情況；有43.7%長者曾於家中受傷，例如跌傷、撞傷和扭傷。數據反映長者的健康風險，與居家意外有直接關係。

鄧家彪提出「四層支援」架構，即個人、鄰里、社區、政策，讓長者真的可以安享晚年，安心居安退休安老。在個人層面，推廣居家安老「三大法寶」，即平安鐘、扶手及低成本被動式感應裝置。鄰里層面則推行「樓長」或「層長」試點計劃，政府可以考慮於屋邨推行，該樓或層數位義務代表獲高危長者授權同意後，每天上門問候，確保其安全並將其需要轉達及長者支援單位。

鄧家彪續指，在社區層面，長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心應在地區長者服務中擔當更積極、更主動、更有作為的角色。此外，社會福利署應就長者中心服務訂立更進取的關鍵績效指標（KPI），例如要求長者中心每年增加一定比例的新會員人數，同時確保服務質素。

另外在政策層面，他認為政府應儘早建立高風險長者名冊，名冊可透過整合社會福利、醫療保健和房署等部門的數據，建立一個完善的高風險長者名冊。

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