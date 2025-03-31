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啟德足球賽︱利物浦7月26日對AC米蘭　31日阿仙奴對熱刺　最平飛399元

港聞

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 分鐘前

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熱門 緬甸地震 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

利物浦、AC米蘭、阿仙奴、熱刺將來港。

啟德體育園暑假將有重量級足球對決，7月26日由英超利物浦對意甲AC米蘭，7月31日則是英超阿仙奴對熱刺。

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最便宜門票399元

主辦方TEG Sports舉辦「香港足球盛會2025」，邀請了4隊來港作賽，票務資訊將「好快推出」，將會設3場專屬球迷體驗與公開訓練環節，利物浦設於7月24日，熱刺為7月29日，阿仙奴為7月30日。

主辦方TEG Sports率先在社交媒體透露，公開訓練門票由99元至299元，球賽門票由399元至2,499元。主辨方網頁可事先登記預售門票。

利物浦透露對AC米蘭的比賽為「渣打盃」。利物浦對上一次來亞洲是2023年新加坡之旅，而訪港則要數到2017年季前熱身賽。

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首次英國以外舉行「北倫敦打吡」

阿仙奴公布，當晚7時半對戰熱刺，主隊球員將會上陣，是2012年以來再次訪港。熱刺則表示，今次是英國以外首次舉行「北倫敦打吡」。

三隊均表示，售票詳情將於稍後公布。

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大會表示球隊已承諾派出最強陣容參賽，預計兩場賽事合共可吸引10萬人入場。

文化體育及旅遊局長羅淑佩表示，活動承接成功在啟德體育園啟辦的七欖，這次公布外隊賽為盛事「超級3月」完美落幕。

她指賽事是啟德體育園本月開幕以來首次舉辦國際級外隊賽，認為4隊匯集香港，顯示主辦方對香港市場的十分信心。

（本文將持續更新）

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