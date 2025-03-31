金賽綸逝世｜金秀賢神隱多時終現身開記者會　爆喊認與金賽綸交往：很多人因我受傷

【金秀賢 / 金賽綸 / 記者會】自3月10日起，金秀賢被指與已故女星金賽綸戀情，陷入「戀童」及「逼債」風波，面對橫豎研究所的接連爆料，金秀賢所屬公司數次發聲明否認，但都未能平息輿論。

金秀賢因此遭到多個代言品牌切割，演藝事業亦面臨重大危機，在神隱21日後，金秀賢於今日（31日）下午召開記者會。

今日下午3時32分，金秀賢身著黑西裝現身記者會，向大家鞠躬，表示「很多人因我受傷」，分享自己的心境，並再次否認與未成年時期的金賽綸交往，之後還激動落淚：

大家好，我是金秀賢，首先對不起，因為我一個人，好像有很多人受到痛苦，還有故人也沒辦法安息，我覺得很遺憾。

我自認是膽小鬼，我一直都是為了守護自己擁有的東西，總是害怕會失去甚麼，忙著逃避一切，所以站在這裏花了很多時間，我一直想應該一開始就在這裏告訴大家一切。

我成為演員後深受大眾喜愛，也因此我是擁有很多的人，成了要守護很多東西的人。《眼淚女王》播出時，由於身為主演要守護很多東西，如果當時承認幾年前的戀情，會發生什麼事，跟我一起熬夜的演員們、還有賭上一切的製作公司、還有公司的所有人會怎麼樣呢？

每當明星金秀賢和普通人金秀賢該做出選擇時，我好像都選擇明星金秀賢，所以每天都很害怕。因為明星金秀賢的選擇，會帶給我什麼後果，讓我感到一切都很害怕。

但是如果再次回到《眼淚女王》播出時，我還是會做出同樣的選擇，我只能這樣做，如果大家批評這樣自私的我，我會承受一切，還有要向珍惜我的所有人道歉。

還有人給了建議，要我好好地結束，要危機管理要先展現出好的一面，這樣大家就會淡忘，在準備付出；我如果聽了這些話，我跟故人的私生活也許就不會被爆料成這樣。

明天會被傳出什麼照片，會爆出什麼事，也不會被威脅這些事，也不會因私密照流出而遭到侮辱，但我沒辦法這麼做，威脅我承認不實的指控，我沒辦法這麼做。

故人和我在同公司時，我也知道她怎麼過，因此更是如此，當故人經歷酒駕事件後，我跟沒辦法輕易聯絡她。