  • 14°C
香港時間：2025331日 (一) 16:18

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 緬甸地震 啟德七欖2025 DSE2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

金賽綸逝世｜金秀賢神隱多時終現身開記者會　爆喊認與金賽綸交往：很多人因我受傷

熱話

撰文： 文體藝onlin

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 3 分鐘前

分享：

分享：

熱門 緬甸地震 啟德七欖2025 DSE2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

金秀賢神隱多時終現身記者會爆喊：故人無法安息感到很遺憾。

【金秀賢 / 金賽綸 / 記者會】自3月10日起，金秀賢被指與已故女星金賽綸戀情，陷入「戀童」及「逼債」風波，面對橫豎研究所的接連爆料，金秀賢所屬公司數次發聲明否認，但都未能平息輿論。

金秀賢因此遭到多個代言品牌切割，演藝事業亦面臨重大危機，在神隱21日後，金秀賢於今日（31日）下午召開記者會。

今日下午3時32分，金秀賢身著黑西裝現身記者會，向大家鞠躬，表示「很多人因我受傷」，分享自己的心境，並再次否認與未成年時期的金賽綸交往，之後還激動落淚：

大家好，我是金秀賢，首先對不起，因為我一個人，好像有很多人受到痛苦，還有故人也沒辦法安息，我覺得很遺憾。

我自認是膽小鬼，我一直都是為了守護自己擁有的東西，總是害怕會失去甚麼，忙著逃避一切，所以站在這裏花了很多時間，我一直想應該一開始就在這裏告訴大家一切。

我成為演員後深受大眾喜愛，也因此我是擁有很多的人，成了要守護很多東西的人。《眼淚女王》播出時，由於身為主演要守護很多東西，如果當時承認幾年前的戀情，會發生什麼事，跟我一起熬夜的演員們、還有賭上一切的製作公司、還有公司的所有人會怎麼樣呢？

每當明星金秀賢和普通人金秀賢該做出選擇時，我好像都選擇明星金秀賢，所以每天都很害怕。因為明星金秀賢的選擇，會帶給我什麼後果，讓我感到一切都很害怕。

但是如果再次回到《眼淚女王》播出時，我還是會做出同樣的選擇，我只能這樣做，如果大家批評這樣自私的我，我會承受一切，還有要向珍惜我的所有人道歉。

還有人給了建議，要我好好地結束，要危機管理要先展現出好的一面，這樣大家就會淡忘，在準備付出；我如果聽了這些話，我跟故人的私生活也許就不會被爆料成這樣。

明天會被傳出什麼照片，會爆出什麼事，也不會被威脅這些事，也不會因私密照流出而遭到侮辱，但我沒辦法這麼做，威脅我承認不實的指控，我沒辦法這麼做。

故人和我在同公司時，我也知道她怎麼過，因此更是如此，當故人經歷酒駕事件後，我跟沒辦法輕易聯絡她。

點擊圖片放大
+6
+5

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

金賽綸逝世｜金秀賢神隱多時終現身開記者會　爆喊認與金賽綸交往：很多人因我受傷
今日 15:55
金賽綸逝世｜金秀賢神隱多時終現身開記者會　爆喊認與金賽綸交往：很多人因我受傷
金秀賢金賽綸｜家屬召開記者會公開金秀賢訊息截圖　金賽綸求情未果後自殘照片曝光
14:34 2025/03/27
金秀賢金賽綸｜家屬召開記者會公開金秀賢訊息截圖　金賽綸求情未果後自殘照片曝光
金秀賢金賽綸︱金賽綸母親寫親筆信悲痛發聲　女兒生前曾稱：來生我當你媽媽
09:54 2025/03/21
金秀賢金賽綸︱金賽綸母親寫親筆信悲痛發聲　女兒生前曾稱：來生我當你媽媽
金秀賢反擊｜Gold Medalist起訴金賽綸家屬及橫豎研究所　直斥沒必要公開私人照羞辱當事人
19:01 2025/03/20
金秀賢反擊｜Gold Medalist起訴金賽綸家屬及橫豎研究所　直斥沒必要公開私人照羞辱當事人

你可能感興趣

金賽綸逝世｜金秀賢神隱多時終現身開記者會　爆喊認與金賽綸交往：很多人因我受傷
今日 15:55
金賽綸逝世｜金秀賢神隱多時終現身開記者會　爆喊認與金賽綸交往：很多人因我受傷
金秀賢金賽綸｜家屬召開記者會公開金秀賢訊息截圖　金賽綸求情未果後自殘照片曝光
14:34 2025/03/27
金秀賢金賽綸｜家屬召開記者會公開金秀賢訊息截圖　金賽綸求情未果後自殘照片曝光
金秀賢金賽綸︱金賽綸母親寫親筆信悲痛發聲　女兒生前曾稱：來生我當你媽媽
09:54 2025/03/21
金秀賢金賽綸︱金賽綸母親寫親筆信悲痛發聲　女兒生前曾稱：來生我當你媽媽
金秀賢 娛樂行業 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（03月31日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月31日 時間12:05）
七仙羽神預測︱七師傅提醒去邊個國家地區要小心　七仙羽分享本周幸運數字/顏色/生肖
七仙羽神預測︱七師傅提醒去邊個國家地區要小心　七仙羽分享本周幸運數字/顏色/生肖
緬甸地震︱泰國命理師去年精準預言緬甸大地震影響曼谷　其中1個預言與7月日本災難吻合？
緬甸地震︱泰國命理師去年精準預言緬甸大地震影響曼谷　其中1個預言與7月日本災難吻合？
平機票陷阱｜買國泰變快運！港人中介網買機票中伏　發文警世小心1細節
平機票陷阱｜買國泰變快運！港人中介網買機票中伏　發文警世小心1細節
啟德七欖｜香港男女隊齊奪銀劍冠軍　灣仔酒吧較旺　蘭桂坊、諾士佛臺不似預期
啟德七欖｜香港男女隊齊奪銀劍冠軍　灣仔酒吧較旺　蘭桂坊、諾士佛臺不似預期