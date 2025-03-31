無禮行為｜男神吳彥祖罕見發火　網上公審飛機乘客1行為：這簡直太噁心了

▲ 吳彥祖近日罕見發火，在網上公審飛機乘客1個行為。

【吳彥祖/飛機/無禮乘客】男神也避不開無禮乘客！現年50歲的男星吳彥祖（Daniel）近日罕見在網上發火，透露自己搭飛機時，後座的旅客竟作出1個行為，令他非常氣憤，直接拍照公審，力斥該行為「簡直太噁心」。

最新影片：

吳彥祖周六（29日）在社交平台Instagram上載一張照片，從該照片可見，位於後排的乘客將鞋子脫下，且直接將雙腳踩在他的扶手後方。對此，吳彥祖在貼文上不滿寫下：「飛機禮儀：這種行為『絕對、絕對不行』。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

他認為，旅客明知在機場安檢時必須脫鞋，還會踩在數百萬人走過的地毯上，卻還是選擇不穿襪子，「這簡直太噁心了。」

但更離譜的是，把腳伸到前排的座位中間當腳踏板？不行，完全不可以。

貼文發布後引起網民注意，不少人留言「為什麼他們願意在自己家以外的任何地方赤腳？」、「原來男神一樣要面對西客」、「他們需要停止這種行為」、「你不是坐頭等艙嗎？為什麼頭等艙仍會發生這種情況？」

昔日男神｜被指昔日美男變滄桑大叔

吳彥祖早年於香港出道時便有美男子稱號，憑著俊美的外貌而走紅，拍攝機會亦不斷，但隨著婚後與太太Lisa S.及囡囡吳斐然（Raven）舉家遷到美國居住，他亦淡出影圈專心照顧家庭，近年則將事業轉移至荷里活。他曾於2022年主動在微博分享自己應邀出席亞洲國際電影節，並上台領取「李小龍獎」，惟有粉絲慨嘆當日台上的吳彥祖與年輕時相比似乎判若兩人，不但髮際線往後退、臉部皮膚鬆弛，笑起來亦皺紋盡現，整個人看起來十分蒼桑，更有網民指他與72歲的劉松仁撞樣。

▼ 點擊圖片放大 +21 +20

更多相關報道：搭飛機防菌｜女網紅公開搭飛機必備一件防菌好物 空姐都讚好：必備3物安心上機

同場加映｜機場飛機6大最污糟地方

旅遊計畫網站「Travelmath」曾邀請微生物學家，從美國5個機場及4個航班收集了一共26個細菌樣本進行分析，結果發現機場和飛機上有6個地方最骯髒：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

搭飛機禁忌｜專家警告搭飛機6大不宜衣著

據英國媒體《太陽報》早前報道，有專家透露機上有6種衣服不宜穿著，會為健康帶來危險。當中以港女最愛的瑜伽褲最為危險，嚴重甚至可以致命。航空專家Christine Negroni曾表示，一旦飛機機艙起火，「人造纖維」物料製造的瑜珈褲更容易燃燒，甚至黏在身上，導致皮膚嚴重燒傷而死亡。故此，他建議大家穿著棉質或是天然纖維製成的衣服乘搭飛機會較為合適。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

相關文章：

飛機恐懼症｜搭飛機忌喝4款飲品 專家：恐越飲越焦慮【附國泰教6招緩解飛行焦慮】

搭飛機禁忌丨不關干擾航機系統事坐飛機一定要開「飛行模式」 資深機師拆解真實原因

搭飛機禁忌｜搭機別穿短褲及拖鞋 空姐爆機上最骯髒位置TOP5 隱藏大量細菌從未清潔

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5