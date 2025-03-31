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國家安全｜鄧炳強批楊穎宇藉學生赴內地交流身亡挑撥　點名鍾劍華、蕭若元分化社會

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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鄧炳強批楊穎宇藉學生內地交流團身亡挑撥。（資料圖片）

保安局局長鄧炳強說，本港仍受軟對抗威脅，有關人士會用看似與國家安全無關的議題分化社會，點名社交專頁《教育刺針》創辦人楊穎宇、被通緝的前民研副行政總裁鍾劍華和時事評論員蕭若元分化社會。

鄧炳強接受報章專訪指，國家安全風險仍然存在，本港面對四大威脅包括「軟對抗」，舉例近期某中學學生在內地參加交流活動期間輕生後，楊穎宇作出挑撥，誣衊事件是國家逼香港學生前往內地交流導致。

楊穎宇曾任考評局歷史科科目經理，鄧炳強批評，楊穎宇在2020年在中學文憑試歷史科擬定了一條涉及日本侵華的題目（「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」），認為楊明顯是反中、辱華、媚日，本質是企圖危害國家安全。他又指出，鍾劍華和蕭若元均以同樣方式進行分化，

這些軟對抗每日都發生，市民必須慎思明辨，明白甚麼是真實情況，甚麼是別人煽動。

下月15日是第10個「全民國家安全教育日」，鄧炳強透露，政府會繼續加強情報蒐集和執法工作，並進一步修訂法例，加入國家安全相關元素，亦會持續進行宣傳教育。

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