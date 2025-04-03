TOPick會員有獎｜挪亞方舟復活節呈獻「玩轉馬灣巴年華」　送你「親子套票（大人及小童入場券各一張）及10個遊戲代幣」 (42份)

香港挪亞方舟復活節「玩轉馬灣巴年華」 帶來8大爆趣體驗

兩款古董退役巴士矚目展出 小朋友變身小小巴士車長盡情打卡

讓寵物安坐迷你巴士車廂 人寵共樂

由香港挪亞方舟主辦並由九巴全力支持的「玩轉馬灣巴年華」將於2025年4月18日至5月5日期間 (逢星期六、日及公眾假期) 舉行，讓大家在園裡體驗一趟以巴士為主題的爆趣大派對, 歡度色彩繽紛的復活節！

「玩轉馬灣巴年華」- 盡享 8 大爆趣體驗

經典古董巴士展覽 遙控巴士駕駛樂 巴士路線對對碰 小巴士 密密轆 巴士小站牌製作室 專屬應援巴士模型 D.I.Y. 畫出「你」想光影巴士 萌寵巴士攝影區 ▼ 點擊圖片放大 +6 +5

收集別注版迷你主題襟章 標誌滿 Fun 旅程

參加者如成功挑戰「遙控巴士駕駛樂」、「巴士路線對對碰」及「小巴士密密轆」指定任務，更可獲賞多款別注版迷你主題襟章以作鼓勵，亦可為參加者這趟旅程更添歡樂印記。共有 3 款，每完成 1 款任 務即賞 1 款，數量有限，送完即止。

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同場加映：各式戶外挑戰

園區同時備有適合小朋友放電的刺激玩樂體驗，如「童趣飛馳樂」可讓小朋友一嘗動感挑戰，腳踏高 卡車及平衡車馳騁綠意環境之中，享受自駕遊車河的樂趣，亦可挑戰以「火箭」為主題的遊樂場，從 超高滑梯及空中繩網中攀爬滑下，考驗體能、膽量及協調感，盡情放電！

*凡於「玩轉馬灣巴年華」之舉行日子，可享門票買2送1優惠。凡惠顧兩張遊客門票可獲贈1套10個遊戲代幣及總值HK$100 現金券，遊戲代幣可用於參加部份活動；部份活動另需收費/需符合特定參加條件；

*帶同寵物進入主題公園之遊客，須為愛寵購買「寵物門票」

更多「玩轉馬灣巴年華」活動詳情，【點擊瀏覽】

挪亞方舟度假酒店「家庭樂繽紛」多款主題客房樂聚天倫 滿足小朋友的好奇心

同時，挪亞方舟度假酒店設有多款奇趣滿 Fun 的主題客房，包括「叢林動物派對」、「恐龍歷險世界」、「啤啤熊英倫遊」及「糖果派對」四大主題房，房內滿眼是奇趣動物蹤影或可愛風格的佈置，讓一家人在復活佳節留港度假，投入滿載驚喜的旅程！

有關酒店住宿、套票、餐飲詳情及預訂，可瀏覽「挪亞方舟度假酒店」網站查詢。

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味遊馬灣 「漁饗豐味」海鮮自助晚餐

坐擁 180 度青馬大橋醉人海景的挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳，於今年4 月至 5 月復活佳節期間，推出以馬灣漁村為主題的「漁饗豐味」自助晚餐，主廚特別巧製多款揉合懷舊風味的海鮮，呈獻仿如重拾香港昔日漁村的味覺體驗；並配合林林總總的環球美食，炮製出以傳統馬灣特色佳餚與異國美饌互相交織的驚喜滋味，打造出琳瑯滿目的豐碩海鮮盛宴。

各式人氣推介海鮮包括有鮮甜彈牙的波士頓龍蝦、肉嫩多汁的麵包蟹、鱈蟹腳及各類刺身等，更有一系列馬灣風味美饌如外脆內軟的酥炸馬灣蠔餅及避風塘風味蝦、香氣四溢的漁村豉椒炒鮮魷與香煎黑松露醬蓮藕蝦餅；還有多款環球熱葷如新加坡喇沙煮蜆、香草焗羊架、紅酒燴牛尾、燒美國有骨肉眼及慢煮西班牙杜洛克豬柳，及一連串精緻的甜品包括雞蛋花大菜糕、杞子桂花糕及紅豆綠茶瑞士卷等。讓食客盡享無窮滋味，沉醉於馬灣小島的味覺之旅。

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(進入餐廳無需公園門票)

*請注意： 10個遊戲代幣只限2025年4月18日至2025年5月5日「玩轉馬灣巴年華」活動期間於挪亞方舟現場兌換及使用，如得獎者於非活動期間入場，則無法兌換及使用遊戲代幣*

TOPick 新聞 送出「挪亞方舟親子套票（大人及小童入場券各一張）及10個遊戲代幣」(42份)，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

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