校長專欄︱9A狀元聖若瑟校長3招DSE應試策略　制定12小時溫習時間表＋堅定信念

【聖若瑟書院/DSE2025/DSE備戰/DSE應試】香港中學文憑考試（HKDSE Examination）作為香港本地學生升學路上的關鍵一環，其成績不僅決定學生能否踏入理想院校，更對未來職業發展有著深遠影響。每屆文憑試，眾多考生都在緊張與迷茫中徘徊：既擔心考場上的突發狀況，又苦惱於找不到高效的備考方法。作為曾經經歷過公開試的一員，我希望分享一些個人的備考心得與經驗，希望能幫助到正在奮鬥中的你們。

DSE2025︱1. 正面思考、堅定信念

畢竟這場考試對同學們的學業和職業發展影響重大，壓力大是可以理解的。最重要的是，我們得學會正視這些情緒，將壓力轉化為助力。保持積極正面的心態，是成功的一半。要知道，備考路上遇到困難是常有的事。試著將每次練習或模擬考試視為提升自己的機會，而非對自身能力的批判。每一個難題都是我們成長的契機，不妨把它們當作升級 「打Boss」的挑戰吧！

堅定的信念是備考路上的超強動力。想想我們的學長學姐，他們也曾和我們一樣面對DSE的挑戰。他們不懈努力，成功實現目標，在文憑試中取得優異成績。複習時多肯定自己，默默念著「我一定行」、「我超厲害」，或許能增強自信心，激發自身潛能。

適時放鬆自己，避免長時間處於高壓狀態。當壓力漸大時，不妨找個安靜的角落，進行一次深呼吸運動。慢慢地吸氣，再緩緩呼氣，重複幾次，心情便能得到放鬆。也可以戴上耳機，聽點舒緩的音樂，或是到公園慢跑一會兒，進行冥想，暫時忘卻考試壓力，緩解焦慮情緒，恢復精神。

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DSE2025︱2. 規劃時間、抵禦誘惑

備考時間有限，怎樣才能有效提升複習效率呢？不同科目難度各異，每個人對各科目的掌握程度也有所不同，因此合理規劃學習時間至關重要。根據自己的學習需求，設計好複習時間表，然後嚴格按照時間表複習。筆者當年為自己制定了每天複習十二小時的時間表：早上及下午進行歷屆試題練習，晚上重溫筆記，分析白天做錯的題目。

制定複習時間表並不難，難的是如何按照自己制定的時間表執行。在這個資訊爆炸的時代，手機和社交媒體就像無形的黑洞，輕易吸走我們大量時間。不少同學本想利用手機查閱學習資料，可複習不到十分鐘，便拿起手機瀏覽，不知不覺就被社交媒體上的資訊吸引，一刷就是半個小時，白白浪費了寶貴的備考時間。因此，在備考期間，務必學會克制使用手機的衝動，尤其要避免沉迷社交媒體。不妨將手機調至靜音模式，放在看不見的地方，減少外界干擾。若需使用手機查閱學習資料，設定好使用時間，時間一到就立即退出。甚至可以邀請家長或同學監督自己，防止學習時偷偷玩手機，讓自己全心投入學習，提高備考效率。

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DSE2025︱3. 規律生活、作息定時

健康的飲食不僅能為身體提供必要的能量和營養，還能幫助提升學習效率，維持良好的心理狀態。過多食用零食會降低對正餐的胃口，進而導致營養不均衡。因此，要遵循規律的三餐時間，也可在兩餐之間的小休時間吃點小食。這樣能幫助控制飢餓感，減少隨意吃零食的機會。

保持規律的作息時間，確保充足的睡眠。備考期間，充足且高質量的睡眠對於鞏固記憶、吸收知識和維持學習效率至關重要。試著每天在同一時間上床睡覺和起床，即使在週末也保持一致。

睡前避免使用電子產品，可以選擇閱讀輕鬆的書籍，聽一些舒緩的音樂，或者泡個熱水澡來放鬆身心，做好入睡準備。建議考試前一晚早點休息，這樣第二天早上就能精神飽滿地參加考試。提前到達考場，利用這段時間進行最後的複習或靜心冥想，做好心理準備，進入最佳狀態，更好地迎接挑戰 。

在這段備考的日子裡，只要大家正面思考、規劃時間、規律生活，就能跨越每一個難關。筆者祝願各考生備考順利，在文憑試中充分發揮實力，考獲理想成績，開啟人生的新篇章。相信在不久的將來，你們會感謝曾經努力拼搏的自己！

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