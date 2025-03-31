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校長專欄︱家長下班回家最常講「做好家課嗎？」　愛官校長勸父母改說這一句

升學教育

發布時間： 1 小時前

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愛官校長勸家長試下說說這一句，可能有意想不到的效果！

愛秩序灣官立小學】學校一直秉持「小學校大社區」的理念，與多間非牟利機構合作，引進豐富的社區資源。學校與DADs Network合作，將會為爸爸舉辦一連串的有趣親職工作坊。DADs Network致力在港推動父親親職文化，為父親提供多方面的支援，包括舉辦講座、培訓、親子活動及提供豐富資訊等，目的為宣揚爸爸在家庭裏的角色尤其重要。為甚麼我要這樣做？因為我是你們的校長，也是我孩子的爸爸，深深明白「若你再不陪孩子，孩子就長大了」的道理，也不想成為一份遺憾。

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大家回想一下，下班回家見到孩子的第一句，是「做好家課嗎？」或是「有溫習嗎？」我們往往只關心孩子的發育狀況、生理作息，卻甚少關心陪伴孩子時，該做些什麼、玩些什麼。孩子的成長過程只有一次，當孩子第一次學會站立、第一次張口說話，對作為父母的我們是一份感動。然而，忙碌不堪的工作加上生活上種種壓力，把我們能陪伴孩子的時間壓榨了，加上現在的孩子又要學百般武藝，星期六及星期日的訓練總是排得滿滿。

孩子渴望我們的陪伴，卻成了奢想。其實在孩子的成長記憶裡，我們的陪伴對孩子所造成的影響相當深遠，包括孩子的人格形成、行為模式發展，以及人際影響。若我們錯過了陪伴孩子的黃金時期，他們就會不知不覺地長大了，漸漸與我們疏遠。對於各個成長階段的孩子，只要我們能夠時常陪伴，他們的臉上就會出現滿足的笑容。

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家庭與學校都是孩子成長的重要地方。「陪伴」是我們能夠給予孩子最好的精神養分。因此，愛官與家教會合辦「家長學院」，邀請多位親子專家為家長提供優質的親職教育活動，也讓更家長多參與學校的活動，例如出席講座、家長會、親子活動等，親身體驗孩子在學校的生活和學習情況。我們希望藉此建立孩子的三感：「安全感」、「支持感」和「歸屬感」。

安全感：我們要理解孩子的需求，積極維護孩子的安全。讓孩子明白，不論面對甚麼困難，我們都會支持他，並非孤單地面對這個世界，從他們的心理建立安全感。除了提供孩子基本生命尊嚴、滿足生活條件外，我們要照顧他們的情緒，讓他們能在成長的逆境中堅強茁壯。

支持感：我們要知道孩子的行為，孩子不一定在每一件事上，都能做出正確的決定。我們適時的建議、分析，以及給予支持力量，成為「資源」協助他們判斷。無論是交友、學習，或是參與各類型活動等，我們都可以多給予建議及回饋，都能使孩子感受到來自我們的支持或協助。

歸屬感：我們要成為孩子的避風港。每個人都希望能在人群中找到「家」的感覺，當孩子在學習上面臨挫折時，都希望能獲得關心、鼓勵和安慰，而我們正是最佳人選。在孩子受挫傷心、受傷生病時，及時給予關懷和撫慰，讓孩子感到一絲一絲的溫暖。

今晚回家，好好擁抱我們的孩子，第一句說：「我好想你喲！」

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撰文 : 崔家祥校長 愛秩序灣官立小學

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