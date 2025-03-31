凍齡靚媽｜43歲陳法拉零濾鏡生圖曝光　改嫁法籍型男育1對子女爆囝囝跟自己姓

▲ 陳法拉雖然年過40兼生了兩個小朋友，但狀態依舊大勇！

【陳法拉/凍齡/贖夢】43歲陳法拉於2005年參加國際華裔小姐競選奪得亞軍而簽約TVB，拍過不少經典劇集，離巢後的她積極在荷里活發展，並於2019年改嫁法籍老公兼育有一對子女，自此一家定居美國，至近日她回港與張家輝宣傳新片《贖夢》，日前新戲舉行首映禮，她被路人拍下超真實生圖，但竟然零走樣，獲讚無死角靚媽！

日前陳法拉放下一對仔女回港出席新戲首映禮，她在戲中破格飾演瘋癲角色「紀慧玲」，一頭亂髮兼面色蒼白，一雙黑眼圈更是大得驚人，觀眾直指認不出是她，因與以往的女神形象截然不同。

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凍齡靚媽陳法拉｜法拉被路人拍下超真實狀態

不過在首映禮上，法拉美貌回歸，她因久違跟香港粉絲見面，大批粉絲一早已在場等候她，並舉機拍下她超真實一面，有粉絲還以「死亡角度」低炒法拉，並將影片和相片上載至「小紅書」，留言謂：「好久不見，陳法拉 #港星女神 #你永遠是我心中的女神」。片中見到法拉身穿白色大露背長裙，露出纖幼手臂，由後台慢慢步出台前，並向在場粉絲打招呼，盡顯親民一面。

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雖然粉絲的拍攝零濾鏡兼且角度差，但法拉依然是零走樣，除了臉部緊緻零瑕疵，身型更是Fit爆，完全不似兩孩之母，網民都大讚她凍齡，樣子和身材與20年前選美時期分別不大，而且還多了一份成熟美。

凍齡靚媽陳法拉｜2019年改嫁法籍企業家

陳法拉經歷兩段婚姻，第一段婚姻是2007年與「Neway大少」薛世恒結婚，但二人當時沒有公開結婚消息，多年後薛世恒受訪，指當時是有共識地為女方事業發展而保密婚姻，可惜最終兩人於2013年離婚。

後來法拉到美國修讀戲劇碩士課程，透過朋友介紹準備法籍企業家Emmanuel Straschnov，覺得對方外表帥氣，初見面已有好感，而Emmanuel更是紐約電腦程式公司「Bubble」創辦人，畢業於哈佛大學商學院，父親在70年代到台灣讀書，母親研究漢學，因此Emmanuel能操流利普通話。

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凍齡靚媽陳法拉｜婚後誕下一對子女

法拉與Emmanuel相知相識，交往3年後，至2019年決定結婚，並前後誕下一女一子，法拉除了專心照顧家庭，間中亦會回港工作，她在去年6月出席珠寶首飾品牌宣傳活動，坦言專程從紐約返港亮相，僅逗留數小時便要即晚返回紐約照顧3個月大的兒子，她當時透露兒子還未有中文名，但一定會跟她姓陳，因為老公沒有中文姓氏，她笑說：「佢老竇冇姓㗎嘛。」

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