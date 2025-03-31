香港零售｜2月零售業總銷貨值臨時估計294億元　按年下跌13%

政府統計處今（31)日發表最新的零售業銷貨額數字。今年2月的零售業總銷貨價值的臨時估計為294億元，較二零二四年同月下跌13.0%。與去年年同期比較，今年首兩個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌7.8%。

2月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億元，較去年同月下跌7.3%。

估值受農曆新年影響

值得留意的是，零售業於每年首兩個月的銷貨額一般會受農曆新年時間的影響而較為波動。今年農曆新年在1月29日，但上年則在2月10日，因此在作出按年比較時，宜把1月及2月的零售業銷貨額數字合併分析會較為合適。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年首兩個月合計的銷貨額與去年同期比較，其他未分類消費品的銷貨價值下跌2.0%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值下跌15.8%）；超級市場貨品（下跌4.4%）；服裝（下跌5.4%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌5.3%）；百貨公司貨品（下跌9.9%）；燃料（下跌8.5%）；汽車及汽車零件（下跌49.9%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌12.3%）；書報、文具及禮品（下跌10.9%）；傢具及固定裝置（下跌25.6%）；中藥（下跌9.1%）；以及眼鏡店（下跌7.6%）。

另一方面，二零二五年首兩個月與二零二四年同期比較，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值上升0.7%。其次為藥物及化妝品（銷貨價值上升0.6%）。



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