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啟德七欖｜環團料3日賽事共耗86萬件即棄餐具　促設重用杯系統

港聞

撰文： 何畯新

發布時間： 40 分鐘前

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綠色和平香港國際七人欖球賽2025即棄餐具統計調查。（陳靜儀攝）

香港國際七人欖球賽首次移師至啟德體育園舉行。有環保團體公布調查結果，指七欖三日賽事期間推算共派發約86萬件即棄餐具，當中紙杯佔6成，約51萬隻。組織籲園方盡快設立重用杯計劃，減少浪費廢物。

綠色和平在3月29日及30日期間隨機抽樣調查場內8間小食店的16個櫃枱、球迷村8個櫃枱，及場內13部飲水機旁提供的即棄紙杯數量，分別於兩日下午各進行3次、每次30分鐘的即棄餐具統計，推算三日賽事共消耗超過86萬件即棄餐具。

綠色和平項目主任譚穎琳表示，即棄紙杯的棄置量嚴重，佔整體即棄餐具數量6成。她批評場館既禁止觀眾攜帶個人容器入場，亦未有提供重用杯，導致即棄杯用量驚人。

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她亦指出，場館在一般觀眾席嚴格執行「禁止攜帶容器」的規定，但企業包廂卻出現「雙重標準」，指不少包廂內擺放玻璃酒樽、連蓋膠水樽及罐裝飲品。

團體表示，欖總曾於過往數年就賽事在大球場提供自家重用杯服務，成效顯著，建議園方應自行設立重用杯系統，以達致源頭減廢，同時促請政府撥款1,000萬元推行先導計劃，並在即將舉行的大型體育賽事落實執行。

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七人欖球賽 啟德體育園 綠色和平

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