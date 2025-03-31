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花樣年華︱25周年導演特別版4K　9分鐘從未曝光片段曝光

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撰文： 文體藝online

發布時間： 42 分鐘前

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熱門 緬甸地震 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

《花樣年華》25周年導演特別版4K。

【花樣年華 / 】為慶祝經典電影《花樣年華》上映25周年，英皇戲院將於4月10日起獨家上映《花樣年華》25周年導演特別版4K。

這次於香港首映的「導演特別版」，不僅是史上最長版本，收錄的9分鐘從未曝光珍貴片段，同時電影經過4K高清修復。

花樣年華︱希望讓電影回歸影院

《花樣年華》2021年曾於英皇戲院重映，不過今次25周年導演特別版4K不僅是單純的重映，更特別新增9分鐘從未曝光的珍貴片段，僅限戲院放映。

王家衛表示：「我們希望讓電影回歸影院，讓觀眾體驗到過去觀影的儀式感。花有重開日，春來香江逢。4月10日，只在影院。」

《花樣年華》25周年導演特別版4K。

花樣年華︱私藏25年秘密出土

這部被譽為「史上最完整版本」的《花樣年華》，為影迷開啟全新觀賞角度：「這次加長版讓觀眾有機會看到一個更接近我原來想法的版本。這是一次不一樣的久別重逢。」

導演不只延展了故事的時間線，更讓周慕雲與蘇麗珍這對經典銀幕情侶，在原有故事框架外展現愛情更豐富的面貌。在新曝光的片段中，張曼玉一改經典旗袍造型，以幹練形象現身便利店，電影場景充滿現代氣息。

這段跨越時空的全新演繹，令人不禁好奇：當《花樣年華》的故事來到21世紀，將與60年代的原版產生怎樣微妙的對話？

被影評界譽為「21世紀最偉大愛情電影」的《花樣年華》，25年來持續吸引不同世代的觀眾，正如王家衛導演所言：「電影是寫給時間的情書，每個時代的觀眾都能從中讀出不同的韻味。我十分期待新一代觀眾對這個版本的詮釋。」

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花樣年華︱精美海報獨家放送

為回饋影迷的支持，凡購買電影《花樣年華》25周年導演特別版4K戲票兩張，可獲贈限定版電影海報乙張，數量有限，送完即止。

VIP會員購買《花樣年華》戲票1張，更可獲贈會員限定之「珍藏文件夾」乙個，電影場次將於4月1日公開預售。

《花樣年華》25周年導演特別版4K。


 
花樣年華︱超限量特典

英皇戲院將於4月12日舉行《花樣年華》25周年導演特別版4K特典場，凡購買特典場戲票，觀眾入場時均可獲贈電影特典乙份，包括《花樣年華》25周年「紅衣轉角版」A3海報乙張、25周年「便利店版」A3海報乙張、隨機旗袍香薰片乙張、限定紀念船票乙張、珍藏版Tote Bag乙個及香港站獨家紀念立牌乙個，一眾《花樣年華》粉絲，萬勿錯過英皇院線為您準備的特選禮遇。

《花樣年華》特典場資料如下： 

日期/時間：4月12日/3:05pm
票價：320元；VIP會員288元
戲院：英皇戲院(尖沙咀iSQUARE) IMAX影院 (特典場放映版本並非IMAX版本)
VIP會員優先預售︰4月1日
公開預售︰4月2日
 
另外，源自韓國的「黑色情人節」（4月14日），是專屬單身者的節日。這天，單身人士會穿上黑色服裝、享用黑色食物，以優雅姿態慶祝一個人的自在。

英皇戲院於4月13日舉辦《花樣年華》25周年導演特別版4K的「黑色情人節」特別放映活動。活動以「我和我的花樣年華」為主題，邀各單身貴族參與。

活動當天，如觀眾以黑色造型出席，甚或化上黑色眼妝或配戴黑色太陽眼鏡，即可獲贈「黑色情人節限定A3海報」乙張，為這場特別的約會留下珍貴紀念。
 
《花樣年華》黑色情人節場次資料如下： 

日期：2025年4月13日(星期日) 
戲院：英皇戲院(中環娛樂行)
公開預售︰4月2日

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