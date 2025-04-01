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下跪男子｜屯門男天橋跪地嘶吼求饒後秒變臉　網民力撐女方直斥男子：情緒勒索

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撰文： 王月明

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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屯門男天橋跪地嘶吼求饒後秒變臉，網民力撐女方直斥男子：情緒勒索。

夫妻間若有摩擦應當相互尊重理解，心平氣和解決問題。然而，近日有人在Threads發帖，指日前在屯門時代廣場天橋見到一對夫妻疑似發生爭執，男方當眾下跪大喊求饒；而後秒變臉朝女方大吼，人妻無奈勸其起身未果……

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下跪男子｜人夫當街跪地嘶吼求饒

樓主在屯門時代廣場天橋見到一對夫妻疑似在吵架，表示「係咪以為自己拍緊TVB？」

據影片可見，事發時男子雙膝跪地，與妻子雙手相握，見女方欲將他拉起，又抱住她的雙腿，大喊求饒道「我對妳唔住啊老婆，我對妳唔住啊！」。

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下跪男子｜一秒變臉質問反斥妻子

而後男子一秒變臉，質問妻子「你唔係想咁樣咩？」，她回應稱「唔係啊……唔係啊……」，男子情緒更加激動，反斥對方「你威晒啦！你贏晒啦！」，說完再次變臉求饒「我對你唔住啊老婆」。

天橋上途人不少，相信面對男子跪地求饒，女方無奈又窘迫，遂不斷勸其起身，「唔好啦，俾人哋影㗎喇，乖啦」，但男子並未理會，保持雙膝跪地直至影片結束。

有其他網民亦目擊此事，補充上傳影片，只見男方漫不經心走向前走，表示「妳識好X多人㗎！」；而女方則一直無奈後退。但無法得知事情緣由及2段影片的先後順序。

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下跪男子｜網民指斥男子：情緒勒索

網民看過影片後，雖不知事情原委，但認為男子在「情緒勒索」，更加同情女方，「呢啲男人咁做根本喺度迫緊個老婆」、「跪住講完對唔住自我感動，一秒唔夠鬧返人哋」、「我覺得佢跪喺度都唔系真心對唔住，只係道德綁架」、「唔知咩事，但被呢種情況嘅下跪，個女人心理壓力其實幾大」。

有網民分享面對類似事情的心境，「我都試過俾男人咁跪，等陣又話港女逼人乜乜乜，又對個女嘅評頭品足，喂大佬我想佢跪我㗎？我想佢做場大龍鳳㗎？我想佢當街發癲㗎？根本好多時就係掉返轉，係啲男人用緊呢啲咁嘅招數去逼女人就範，去落女人面，情緒勒索。」

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