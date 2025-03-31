一代車神︱一代車神滑雪重創傳癱瘓　舒麥加神隱11年近況曝光

▲ 一代車神舒麥加神隱11年近況曝光

【車神／舒麥加／世界冠軍／F1車神／Michael Schumacher／滑雪意外】曾奪得7屆F1總冠軍的德國車神舒麥加（Michael Schumacher），自2013年12月在法國滑雪意外受重傷昏迷後，便一直未曾公開露面。2014年9月出院後，他一直在瑞士的住所接受私人護理。據一名F1知情人士透露，他目前已無法說話，需依賴家人和護理人員的持續照顧，情況令人難過。

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F1車神舒麥加｜舒麥加神隱11年近況曝光

德國知名F1記者Felix Gorner一直關注舒麥加的情況，他近日提到最近見過舒麥加本人，形容舒麥加的現況相當令人難過，「他完全依賴照顧者，已經無法說話，不能用言語表達，只能通過眼神進行交流。」他還表示，舒麥加的身體非常虛弱和僵硬，已經不可能再下床。

舒麥加的家人竭力將可以探望他或了解他病情細節的人數控制在最小範圍，目前最多有20人能接近他。Felix Gorner表示：「在我看來，這是正確的做法。因為家人這樣做是為了舒麥加的最大利益，他們一直嚴格保護他的私隱，這一點並未改變。」

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F1車神舒麥加｜妻子不離不棄

舒麥加於2013年12月29日在法國滑雪時跌倒，重創頭部後，有消息指他一度淪為植物人，儘管其後又有傳已經甦醒，且不需插管呼吸，但其朋友、同為前車手的斯特雷夫（Philippe Streiff），卻透露過舒麥加一度全身癱瘓，需以輪椅代步，並失去溝通能力，記憶力也有所缺失。惟舒麥加的家人一直未有公開其情況，而他的妻子Corinna對他始終不離不棄，為了救丈夫，甚至多次出售旗下資產，如賣掉私人飛機和別墅，用以負擔其數以億計的醫療開支。

去年10月，舒麥加女兒Gina-Maria舉行婚禮，消息指當日舒麥加都有出席婚禮。而兒子Mick則投身車壇，於2021及2022年在F1兩季出現。

F1車神舒麥加｜F1戰績輝煌 共贏得七次總冠軍

舒麥加1963年出生於德國，自幼就參加卡丁車賽，是1984、1985年兩屆德國青少年卡丁車總冠軍，更在1987年成為歐洲總冠軍，因而走上了F1之路。

在1991至2006年的職業生涯中，總共贏得七次總冠軍。他在2006年賽季後宣布退役，在2007年至2009年擔任法拉利車隊的測試車手。舒麥加2009年宣布復出，並於2012年賽季結束後二度引退。

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