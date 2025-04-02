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TCI勝景遊 三峽包船賞楓之旅 泛游萬里長江 天然畫廊攬勝懷古

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發布時間： 11 小時前

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熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

三峽自古以來被喻為長江的珠冠，是瞿塘峽、巫峽和西陵峽三段峽谷的總稱，西起自重慶市奉節的白帝城，東至湖北省宜昌的南津關，由西至東長達193公里，沿途江河風光奇秀壯麗，幾千年來啟發了無數文人墨客在此賞景賦詩，「朝辭白帝彩雲間，千里江陵一日還」，彷彿今天還能親歷李白目睹朝霞滿天的三峽絕景。長江滔滔奔流，三峽兩岸峭壁巍峨矗立，結合引人入勝的歷史故事與世遺古蹟，形成一道世間罕有的旅遊黃金線，每逢秋葉旺季，泛舟三峽觀光的遊人更是絡繹不絕。

每年9至11月，整個三峽層林盡染，巫峽更是三峽之中最適合觀賞紅葉的地方。

萬山嫣紅、巫山雲雨的秋色饗宴

長江三峽可說是古代中國文化的發源地之一，無數歷史傳奇人物在此留下足跡，宋代詞人蘇軾泛舟經過三峽時，由《入峽》寫到《出峽》，「入峽喜巉巖，出峽愛平曠」，無不流露古人對三峽奇麗景致的讚嘆。要真正欣賞到三峽之美，就要配合最適宜旅遊的季節，每年9至11月秋分之時，三峽峽內氣候溫和，兩岸的楓葉、黃櫨踏入最佳觀賞期，整個峽谷層林盡染，如詩美景叫人陶醉。幽深秀麗、遍布怪石奇峰的巫峽，更是三峽之中最適合觀賞紅葉的地方，巫峽因巫山而得名，正是楚王夢見神女之地，每逢11月上旬至12月中旬，巫峽兩岸起伏山巒之上的紅葉樹紛紛漸轉嫣紅，滿山如火似霞的紅葉與碧綠江水形成鮮明對比，靜謐而優雅，賦予了這片水域獨特的秋色魅力。除了登上巫峽口俯瞰整個峽谷的紅葉美景，從水路駛進峽谷，在甲板或房間露台上一覽漫山楓紅壯麗江河，與陸上近距離賞楓相比，又是另一種截然不同的美麗風光。

瞿塘三峽之巔 一覽眾山小

瞿塘峽又名夔峽，是長江三峽的起點，全長8公里，雖是三峽之中最短的，卻以最狹窄、最險要、氣勢最磅礡而著稱。瞿塘峽西端入口處兩座山相對而立，南為白鹽山，北為赤甲山，兩山之間寬度不足百米，稱為「夔門」，素有「夔門天下雄」之稱，是古時巴蜀地域四大名勝之一。瞿塘峽口長江北岸的白帝山上，便是列為國家重點文物保護單位的詩城奉節白帝城，既是李白筆下彩雲繚繞之處，亦是《三國演義》中劉備託孤諸葛亮的地方。白帝城景區歷史悠久，充滿濃厚的文化底蘊，是三國、江峽文化的搖籃，於2022年與瞿塘峽一同正式列為國家5A級旅遊景區。要在這頂級景區看到最雄奇險峻的風景，可選擇登上赤甲山山頂的「三峽之巔」，南眺白鹽山，西望白帝城，東臨巫山機場，親身感受杜甫所述，「赤甲白鹽俱刺天，閭閻繚繞接山巔」的雄偉氣魄。

瞿塘峽是長江三峽的起點，以河道狹窄、地勢險要著稱。

劃時代的世紀水利工程

詩情畫意之外，現代的長江三峽更是神州大地不可或缺的水利樞紐，貴為中國第一大河，長江運輸規模自2005年起穩居全球內河第一，有「黃金水道」之稱，集航運、防洪、水力發電於一體，三峽的截流紀念園和工程博物館都是值得一訪的地方，能夠親眼見證這項中國水利奇蹟。一般水壩設有樓梯級狀的船閘建築，讓船隻能「拾級而上」，通過有水位落差的河段，不過這種傳統方式相當耗時，三峽大壩的水位落差高達113米，相當於40層樓高，要翻越三峽大壩複雜的船閘結構，約需3至4小時。隨着長江貨船航運、觀光遊船需求日增，特別為船舶設計的「垂直升船機」終在2016年開始應用，「升船機」簡而言之就是讓船隻使用的升降電梯，船艦進入升船機後，短短40分鐘便能翻越三峽大壩，只要選乘體積符合使用升船機的觀光郵輪，便能大大減省航行時間，避免換乘的不便，更可在客房內看着郵輪升降，是難得的航遊體驗。

使用垂直升船機，只需40分鐘便能翻越三峽大壩。

長江上唯一全露台套房的豪華郵輪

如此名聞遐邇的天然畫廊，自然吸引眾多郵輪船隊行駛此航線，長江三峽的郵輪主要分為豪華級和經濟級，豪華級郵輪的房型選擇較多，空間也較寬敞舒適，近年新推出的長江郵輪也愈趨奢華，當中首屈一指的要數2025年全新首航的「長江探索號」，是長江上唯一一款擁有全套房、全露台設計的豪華精品郵輪，由世界頂級奢華旅遊訂製商Abercrombie & Kent與湖北皇家長江旅遊船有限公司合作打造，按照三峽大壩升船機標準專門設計，現時是世界上能夠通航升船機的最大型船舶。長江探索號主要航行於宜昌與重慶之間的精華河段，所有套房均設獨立的江景露台，甫步出露台已能飽覽雋美江河，船上4間特色餐廳提供風格各異的佳餚美饌及24小時送餐服務，文娛歌舞、健身水療設施一應俱全，船員與賓客比例更接近1：1，整體配置與服務都足以媲美國際郵輪，是中國國內難得一見的奢華航遊體驗。

今年全新首航的長江探索號，是長江上唯一一款擁有全套房、全露台設計的豪華精品郵輪。

精選行程推介：

山川隔「楓紅繾綣峽江間」
長江三峽秋色（上水）——長江探索號、武漢、仙桃、荊州、重慶金佛山、大足石刻雙遺9天
CYS09/-A/B/C/D/E/F(ZL) (CX)
2025年11月21日保證出發 (TCI勝景遊包船)
HK$26,298起
相關行程單張：https://bit.ly/3FfoMcE

山川隔「楓紅繾綣峽江間」
長江三峽秋色（上水）——長江探索號、武漢、大足石刻雙遺7天
CYS07/-A/B/C/D/E/F(ZL) (CX)
2025年11月22日保證出發 (TCI勝景遊包船)
HK$21,998起
相關行程單張：https://bit.ly/3XsGkZ0

（特約）

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