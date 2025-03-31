寒冷天氣｜寒冷天氣警告生效　民政事務開放18間臨時避寒中心

▲ 天文台發出寒冷天氣警告，預測本港明日早上天氣寒冷。（資料圖片）

天文台在今日（31日）下午4時20分發出寒冷天氣警告，預測本港明日早上天氣寒冷。

天文台預測，今晚及明早天氣寒冷，並一兩陣微雨，市區最低氣溫約12度，新界再低一兩度，籲市民注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。

▲ 天文台料今晚11時，市區最低氣溫約12度，新界再低一兩度。（天文台網站截圖）

展望明早寒冷，隨後一兩日及清明節漸轉天晴，日間溫暖及乾燥，但星期三早上仍然清涼。

民政事務總署已在各區開放共十八間臨時避寒中心，供有需要的市民避寒。中心會於寒冷天氣警告持續生效期間繼續開放。各臨時避寒中心在開放期間會免費提供潔淨的墊褥和毛氈／棉被、熱食和熱水予入住人士使用。

署方指，為確保入住臨時避寒中心的人士可以在寧靜及不受干擾的環境下休息，任何市民或團體如希望送贈物品給入住者，須先聯絡中心職員進行登記，然後將物品放置在指定的室內地點。中心職員會協助通知入住者有關安排，讓他們自行領取所需物品。

港島區 中西區－西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂

東區 －銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心

南區 －鴨脷洲利東邨利東社區會堂

灣仔 －灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心 九龍區 九龍城－紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂

觀塘 －藍田啓田道71號藍田（西區）社區中心

深水埗－深水埗昌新里1號南昌社區中心

黃大仙－慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心

油尖旺－油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心 新界區 離島－東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂

葵青－葵涌大窩口道15號大窩口社區中心

北區－粉嶺祥華邨祥華社區會堂

西貢－將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓地下坑口社區會堂

沙田－沙田隆亨邨隆亨社區中心

大埔－大埔鄉事會街2號大埔社區中心

荃灣－荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂

屯門－屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心

元朗－元朗朗屏邨朗屏社區會堂

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