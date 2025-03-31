寒冷天氣｜寒冷天氣警告生效 民政事務開放18間臨時避寒中心
港聞
撰文： 何畯新
發布時間： 2 小時前
天文台在今日（31日）下午4時20分發出寒冷天氣警告，預測本港明日早上天氣寒冷。
天文台預測，今晚及明早天氣寒冷，並一兩陣微雨，市區最低氣溫約12度，新界再低一兩度，籲市民注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。
展望明早寒冷，隨後一兩日及清明節漸轉天晴，日間溫暖及乾燥，但星期三早上仍然清涼。
民政事務總署已在各區開放共十八間臨時避寒中心，供有需要的市民避寒。中心會於寒冷天氣警告持續生效期間繼續開放。各臨時避寒中心在開放期間會免費提供潔淨的墊褥和毛氈／棉被、熱食和熱水予入住人士使用。
署方指，為確保入住臨時避寒中心的人士可以在寧靜及不受干擾的環境下休息，任何市民或團體如希望送贈物品給入住者，須先聯絡中心職員進行登記，然後將物品放置在指定的室內地點。中心職員會協助通知入住者有關安排，讓他們自行領取所需物品。
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