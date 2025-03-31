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結業潮｜登打士茶餐廳最後一日營業　善心女店主不放棄為貓尋領養

休閒消費

撰文： 陳家昌

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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店主琳琳的善心事跡，早為不少媒體報導

位於油麻地的登打士茶餐廳，店主琳琳在區內以收留流貓浪而為人識，店內更有明星貓店長做生招牌。可是茶餐廳近日宣布無奈結業後，連日內惹來不少貓奴以至媒體關注。

她的茶餐廳一直會接收流浪貓，並尋找適合的領養者，現時店子經營至月底，琳琳上周四受訪表示：「早前有約30隻待領養的貓已有新主人，現時仍有17隻貓貓尋家中，有心人在完成家訪後，覺得確實適合就可以把牠們送去新屋企。」

琳琳續說仍有4隻貓接受治療中，待痊癒後再岀領養，而貓兒會暫時居於琳琳的家，她為此而租住更大的單位。
    

店內的貓店長一點不怕人，更經常會跟顧客一齊坐。

茶餐廳經營了接近9年，現時要跟街坊告別，琳琳坦言十分不捨得。「最唔捨得班街坊同熟客，因為差不多日日見面，見佢哋仲多過見屋企人。」她盼日後有機會再覓到適合的舖位可以再經營食店，不過據知茶餐廳月租七萬，所以經營真的不易，故琳琳希望有好心人平租給她。

琳琳在2016年開始經營茶餐廳，最初只因為喜歡吃東西，剛好遇到有合適舖位便租下來，有次她看到區內有流浪貓，見著可憐，便抱回去養，漸漸發現旺角區原來有不少流浪貓，讓她萌生了四出救貓的念頭。

茶餐廳經營至3月底，還有大約10多頭寄存店內的貓待領養。

她憶述：「以前這區大約有60頭流浪貓，到我開始收養，近年已少了很多，不是因為再沒人棄養，而是都被我救了回來。」

通常她每晚收舖後，就會去大街小巷尋找流浪貓，之後就會帶回店裡，先把貓作隔離觀察有否需要醫治的病，待情況適合就會在專頁發布領養消息，許多愛貓者或獨立義工都會留意她的帖文，常會作出幫助如提供貓砂、貓糧等。

不少食客已跟店內的貓貓熟絡

雖然如此，要定期照顧多頭小貓，開支亦甚多，她表示不計個別醫藥費，平時每個月都要花約7,000元等各樣開支，所以她在店中也會製作一些貓貓鎖匙扣、月曆等出售幫補收入。

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