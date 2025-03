名校校慶︱聖若瑟書院150周年校慶12名人校友笑談母校情　林海峰絕密學生照曝光

▲ 聖若瑟150周年校慶,林海峰返母校分享。

【聖若瑟書院/中西區中學/林海峰/吳煒倫】中西區名校聖若瑟書院創校150周年,慶祝活動一浪接一浪,在上星期六(29日)12位名人校友齊齊返母校聚首一堂,回憶當年在母校讀書的點滴,當中包括資深大律師石永泰 、跨界創作人林海峰 、金曲製作人趙增熹 、《毒舌大狀》導演吳煒倫 、前香港足球先生 山度士及危重症醫學權威冼維正醫生,還有都是畢業於聖若瑟的9A狀元校長郭迪民,其中林海峰的絕密學生相更在大銀幕曝光!

聖若瑟150︱12位名人校友訴就當年情

一班STJO仔在座談會上笑談當年情,當中現年58歲的林海峰(Jan)為著名DJ、填詞人以及歌手,涉獵不同範疇的他是若瑟夫,就算畢業多年,只要母校邀請,他都會抽空出席活動。日前他就出席「猶記憶如新相知-不同視角之若瑟留影」校慶座談會。在座談會中分享的成長故事與對母校的深厚情誼。他事後更興奮地將自己的學生照上載到社交網,留言指「如果唔係趕時間,我估真係講150年都講唔完。」可見他對聖若瑟書院的感情深厚。

聖若瑟150︱林海峰穿上學校服零違和感

有不少網民大讚58歲的Jan比當年更年輕,其實早前他就穿上「出土文物」、珍藏近40年的P.E衫示人,與一班聖若瑟小學生合照,展現出零違和感,完美融入,可見他的樣貌與身型仍然Keep得住!

童年時Jan跟家人曾居於尖沙咀及觀塘,起初他就讀九龍塘聖德肋撒幼稚園及小學,及至1976年舉家搬到大坑勵德邨,就讀小三的他因而轉校至灣仔聖若瑟小學,中學再直升聖若瑟書院。

2018年,Jan曾出席聖若瑟小學五十週年校慶活動,多年來依然保存著成績表以及校呔,可說十分念舊。

聖若瑟150︱聖若瑟書院150年培育無數人才

聖若瑟書院於1875年成立,為喇沙會於香港創立的第一所中學。適逢創校150周年,學校以「信守使命 勇敢前行」(Honour our Mission, Forward with Courage)為主題,舉辦多個大型慶祝活動。早前的開放日,就邀得香港中文大學校長盧煜明教授(Prof. Dennis Lo, SBS, JP)、資深大律師石永泰先生(Mr. Paul Shieh, SC)及蘇彰德教授(Prof. Douglas So, BBS, JP),杜惠愷先生(William Doo, BBS, JP)、行政會議成員林健鋒先生(Hon. Jeffrey Lam, GBM, GBS, JP)等為開放日揭開序幕。

另外,聖若瑟書院歷年盛產會考狀元,去年DSE亦誕生了首名超級狀元,教學質素有保證。該校更是名人輩出,如諾貝爾物理學獎得主高錕、東亞銀行主席李國寶,演藝界除了林海峰,「歌王」陳奕迅、方力申及林家謙也是St. Jo出身。

該校以英語為主要教學語言,並著重學生的全人發展,為學生提供不少課外學習機會。該校學術風氣自由,主張由學生主導活動。所以不少校友都能言善辯,文武雙全。

