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名校校慶︱聖若瑟書院150周年校慶12名人校友笑談母校情　林海峰絕密學生照曝光

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 2 小時前

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聖若瑟150周年校慶，林海峰返母校分享。

聖若瑟書院/中西區中學/林海峰/吳煒倫】中西區名校聖若瑟書院創校150周年，慶祝活動一浪接一浪，在上星期六（29日）12位名人校友齊齊返母校聚首一堂，回憶當年在母校讀書的點滴，當中包括資深大律師石永泰 、跨界創作人林海峰 、金曲製作人趙增熹 、《毒舌大狀》導演吳煒倫 、前香港足球先生 山度士及危重症醫學權威冼維正醫生，還有都是畢業於聖若瑟的9A狀元校長郭迪民，其中林海峰的絕密學生相更在大銀幕曝光！

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聖若瑟150︱12位名人校友訴就當年情

一班STJO仔在座談會上笑談當年情，當中現年58歲的林海峰(Jan）為著名DJ、填詞人以及歌手，涉獵不同範疇的他是若瑟夫，就算畢業多年，只要母校邀請，他都會抽空出席活動。日前他就出席「猶記憶如新相知－不同視角之若瑟留影」校慶座談會。在座談會中分享的成長故事與對母校的深厚情誼。他事後更興奮地將自己的學生照上載到社交網，留言指「如果唔係趕時間，我估真係講150年都講唔完。」可見他對聖若瑟書院的感情深厚。

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聖若瑟150︱林海峰穿上學校服零違和感

有不少網民大讚58歲的Jan比當年更年輕，其實早前他就穿上「出土文物」、珍藏近40年的P.E衫示人，與一班聖若瑟小學生合照，展現出零違和感，完美融入，可見他的樣貌與身型仍然Keep得住!

童年時Jan跟家人曾居於尖沙咀及觀塘，起初他就讀九龍塘聖德肋撒幼稚園及小學，及至1976年舉家搬到大坑勵德邨，就讀小三的他因而轉校至灣仔聖若瑟小學，中學再直升聖若瑟書院。

2018年，Jan曾出席聖若瑟小學五十週年校慶活動，多年來依然保存著成績表以及校呔，可說十分念舊。

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聖若瑟150︱聖若瑟書院150年培育無數人才

聖若瑟書院於1875年成立，為喇沙會於香港創立的第一所中學。適逢創校150周年，學校以「信守使命　勇敢前行」（Honour our Mission, Forward with Courage）為主題，舉辦多個大型慶祝活動。早前的開放日，就邀得香港中文大學校長盧煜明教授（Prof. Dennis Lo, SBS, JP）、資深大律師石永泰先生（Mr. Paul Shieh, SC）及蘇彰德教授（Prof. Douglas So, BBS, JP），杜惠愷先生（William Doo, BBS, JP）、行政會議成員林健鋒先生（Hon. Jeffrey Lam, GBM, GBS, JP）等為開放日揭開序幕。

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另外，聖若瑟書院歷年盛產會考狀元，去年DSE亦誕生了首名超級狀元，教學質素有保證。該校更是名人輩出，如諾貝爾物理學獎得主高錕、東亞銀行主席李國寶，演藝界除了林海峰，「歌王」陳奕迅、方力申及林家謙也是St. Jo出身。

該校以英語為主要教學語言，並著重學生的全人發展，為學生提供不少課外學習機會。該校學術風氣自由，主張由學生主導活動。所以不少校友都能言善辯，文武雙全。

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