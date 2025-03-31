親子好去處｜車婉婉分享親子有機心得 四孩之母張新悅灌輸人生理念

▲ 車婉婉、張新悅出席「全城有機日2025」

由香港有機資源中心主辦的年度盛事「全城有機日2025」昨日在中環遮打道行人專用區舉行。活動邀請兩位「星級有機大使」張新悅及車婉婉共同宣揚有機生活及可持續發展理念，並分享她們獨特的親子育兒經驗。



首次參與活動的車婉婉最近忙於節目主持，雖然工作日程緊密，但仍積極推廣有機生活。她表示：「作為一位媽媽，又要兼顧幕前，工作經常忙到冇時間透氣，所以我更加著重一家人嘅飲食健康，日常生活盡可能選用有機同天然食材，為自己同屋企人補充足夠營養同活力。今次參與『全城有機日』，我好想同大家分享點樣用最簡單嘅方法將有機習慣融入生活，令小朋友由細就學識健康生活同愛護環境。





而四位女兒的媽媽張新悅則表示：「我自己多年來都好支持有機生活，因為我相信讓小朋友接觸大自然，從生活細節出發培養佢哋嘅環保意識係非常重要。多點帶佢哋親近大自然，例如親身接觸天然食材, 選購有機產品, 從細培養惜物減廢的生活習慣。我每年參加『全城有機日』，都好開心見到越嚟越多家庭帶小朋友一齊參與，享受有機生活帶來的樂趣，睇住大家輕輕鬆鬆咁投入，真係覺得好值得、好滿足。」

車婉婉及張新悅更與星級有型大廚徐欣榮（營哥）及法國藍帶廚師徐伊（Mandy）現場示範如何利用簡單又健康有機食材，炮製出色香味俱全嘅美味佳餚，與現場觀眾一齊分享烹調秘訣。

車婉婉說：「好多疾病往往由食物進入我們的身體，如果小朋友沒有留意飲食，說不定會害了自己，為家人尤其下一代着想，更加應該要小心選擇食物，希望將染病風險減到最低。」

愛兒BBQ剛過八歲生日，婉婉一直向他傳遞有機信息：「最近考試要背默《憫農詩》，他問：『媽咪，什麼叫粒粒皆辛苦？』我向他解釋，農夫日曬雨淋去種米，不要浪費碗裏每一粒米飯，就用這個機會將環保意識灌輸給他。」

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張新悅已連續幾年化身星級有機大使，她說：「我修讀了環境管理碩士學位，當年論文主題已經想寫有機食品，後來慶幸認識黃煥忠教授（香港有機資源中心總監），便主動提出想當星級有機大使，希望盡我所能去幫助推廣有機生活。」

身為四位女兒的媽媽，新悅自有一套灌輸有機概念的心得，她緩緩道來：「要建立正確的人生理念，需要從細到大去打好基礎，我會讓小朋友懂得去挑選一些好東西，從而學會珍惜，吃飯時我不會讓小朋友看着iPad或電視，一定要望住碗飯、望住條菜，要她們感受農夫對飯菜下了幾多心機，當成長時學會尊重，長大後自然懂得尊重別人。」

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