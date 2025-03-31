踏上國際舞台｜香港貿發局於米蘭設快閃店　多個香港時尚品牌進駐

為令外界能夠進一步認識香港時裝設計師，香港貿易發展局（香港貿發局）早前於意大利米蘭設立「Fashion Hong Kong 米蘭快閃店」，展示香港設計師品牌的作品，提升香港品牌在歐洲市場的知名度。

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香港貿發局首度於意大利米蘭設立「Fashion Hong Kong 米蘭快閃店」。該快閃店設於米蘭中心Corso Garibaldi，在3月7日至30日期間，展示香港設計師品牌的作品，當中更包括早前參與Fashion Hong Kong倫敦時裝匯演的品牌。部份品牌設計師更親臨現場與當地媒體及買家分享品牌故事及產品概念，促進米蘭與香港的文化及商貿交流。

是次米蘭快閃店帶來多個香港時尚品牌的品味設計，包羅男裝、女裝、手袋、飾物及生活用品等產品。包括：以一系列高品質的背包與公事包，展現實用美學的Maverick & Co.、以可持續材質，呈現環保與時尚兼備的作品示眾的SOULMATTE、展出可愛精緻的布袋及圍巾的JARDIN DES FONTAINES等。香港慈善機構飄雅活藝亦於快閃店中展出竹製玄關桌及桃花心木製成的麻雀盒等作品，展示香港傳統工藝的美。

此外，Fashion Hong Kong於3月12日至14日在米蘭舉行商貿交流團，安排部份參與米蘭快閃店的品牌代表到訪意大利文藝復興百貨 (La Rinascente Department Store)、奧蘭多設計廊 (Orlando Design Gallery) 以及奧特萊斯購物區(Scalo Milano Outlet) 參觀，並與代表交流會面，深入了解當地零售市場。交流團亦與意大利貿易局、意大利時尚買家商會 (Italian Chamber of Fashion Buyer) 和ADI博物館的代表會面，探討意大利，以至歐洲市場的最新發展趨勢。

Fashion Hong Kong Pop-up 同時登陸上海

適逢上海時裝周將於3月下旬展開，Fashion Hong Kong Pop-up亦於3月28日至4月6日，在上海興業太古匯戶外快閃空間設置期間限定店，帶來多款香港時尚品牌產品，助品牌開拓內地市場。

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