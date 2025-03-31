親子活動｜新城廣播主辦歌唱比賽不限年紀　500名參賽者年齡最細9歲

▲ 亞軍郭嘉碧與9歲兒子劉信恆一同參賽

新城廣播舉辦《那些年的...歌唱比賽》，昨日於灣仔慶宮進行啟動邀請賽，並將於5月、8月及11月分別舉辦第二至第四季賽事，再於本年底進行《那些年的...歌唱比賽》總決賽，參賽資格不限年齡，今次參賽者年紀最細分別為9歲及12歲。

啟動邀請賽吸引來自香港、馬來西亞、廣州、深圳、台北及澳門等地超過500名參賽者報名，最終由11位實力唱將脫穎而出。

比賽特邀歌手兼歌唱導師彭家麗、胡渭康擔任星級評判，新城廣播知訊台台長程凱欣及音樂總監馬永齡亦坐鎮評審，由麥卓華擔任司儀。經過一輪龍爭虎鬥，結果由李澧恩演唱《櫻花樹下》奪冠；而亞軍郭嘉碧演繹《等了又等》；季軍則由譚鈞朗《我的快樂時代》奪得。

▲ .三位得獎者獲頒豐富獎品_冠軍(中)李灃恩、亞軍(右)郭嘉碧、季軍(左)譚鈞朗

比賽以「那些年」為主題，參賽者紛紛選唱80至00年代經典金曲，展現多元風格。其中葉玉梅以一襲懷舊歌衫獻唱薰妮的《每當變幻時》，瞬間勾起觀眾回憶；阮冠芝則以動感舞姿演繹張惠妹的《Bad Boy》。

年僅9歲的劉信恆與媽媽郭嘉碧一同參賽，劉信恆年紀小小演唱王馨平的《生命有價》時毫不怯場，更隨節奏揮手互動，獲彭家麗大讚：「拍子好、音又準，好像一塊寶玉咁，有待雕琢。」而媽媽郭嘉碧深情演繹陳潔儀的《等了又等》，最終勇奪亞軍。

▲ 9歲劉信恆演唱「生命有價」

譚鈞朗以低沉嗓音演唱陳奕迅的《我的快樂時代》，雖自謙信心不足，卻因獨特聲線獲評判盛讚「極具天賦」，最終摘下季軍。而經驗豐富的劉家樂挑戰張學友的《我等到花兒也謝了》時稍為緊張，胡渭康直言：「你用力過度，影響咬字清晰。」劉家樂事後坦承狀態並未完美。

壓軸出場的周文馨雖抱恙上陣，仍堅持演唱高難度的《李香蘭》，台長程凱欣鼓勵道：「你台型十足，係一位有故事嘅人，如果能夠調整狀態，表現必定更出色。」

▲ 12歲邱若晴演唱

經過激烈角逐，冠軍由李灃恩憑藉張敬軒的《櫻花樹下》奪得，其細膩演繹獲評判一致認可。得獎者除獲頒榮譽，更贏得豐富獎品，冠軍獎品總值過萬元，包括：頂好酒家酒席一圍（價值$6,888）、Philips空氣清新機（$3,388）及現金禮券$500；亞軍：Philips空氣炸鍋（$1,988）及現金禮券$300；季軍：Philips冷熱奶泡機（$798）及現金禮券$200。

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