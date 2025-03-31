的士車隊｜樂行推手機App約200的士試行網約服務　初期最快可預約1小時後行程

▲ 樂行推應用程式約200的士試行網約服務，初期最快可預約1小時後行程。

月初5個亮相的的士車隊之一「JOIE樂行」曾預期最快3月底投入營運，惟目前暫未獲發車隊牌照。樂行今（31日）推手機應用程式，初期有約200部的士試行網約的士服務，包括電動6座位的士、無障礙的士及運能的士。初期市民可預約最快1小時之後，24小時之內的行程，公司將收集行車及營運數據，完善日後車隊服務。

早前樂行預計投入運作初期約有480輛的士投入服務、車隊規模達800輛的士，被問到為何今次試行較預期少，泰和管理公司常務董事伍海山今日在傳媒茶聚指，今次是「小規模測試」，希望測試在受控的情況下進行；又指今次測試系統營運，是不希望日後系統出現問題，影響乘客體驗。

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試行期間，平台最快只可預約1小時後的的士，被問到會否較其他平台「輸蝕」，及減低市民使用意欲，伍海山強調，目前只是試驗階段，車量較少，希望「令大家都有機會book到」，因此作出相關安排，日後正式推行時乘客同樣可即時叫到車。

至於試驗期何時結束，伍海山指未有計劃，待收集到的數據理想將盡快推出服務，又說試運期間不會提供乘車優惠，以免影響測試和令系統負荷突然飆升，正式營運後或會提供優惠。

▲ 泰和管理公司常務董事伍海山。（彭大偉攝）

伍海山透露，正陸續為車隊聘請司機，包括傳統租車司機及全職司機，「目標當然係越多越好」。所有司機均需接受8小時培訓，包括駕駛態度、系統應用等，而駕駛無障礙的士的司機則需額外接受兩天培訓。至於如何「搶人才」，伍指如司機與公司簽一年租車合約，價錢上會更優惠；公司亦設「駕駛安全獎」，司機一年內沒有意外記錄即可獲獎。

「JOIE 樂行」手機應用程式將於今日傍晚正式發布及上架，應用程式現階段支援信用卡、PAYME、微信支付及APPLE PAY等付款方式，未來將陸續增設更多付款方法。應用程式提供中文、英文及阿拉伯文等語言，未來或增設更多語言選項，並提供WiFi 無線網絡及充電設施。

運輸署回覆本報指，署方一直積極協助各車隊的籌備工作，樂行車隊的籌備工作正在全速進行，符合進度。試行的安排可讓市民率先體驗新品牌的服務，亦有助「樂行」收集營運經驗和用家回饋。署方指，樂行車隊現以持牌的士經營，運輸署會在樂行準備就緒後正式向其發出的士車隊牌照。

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