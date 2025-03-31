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想子女長高快人一步？兒科醫生教2大關鍵：優質睡眠+補鈣 把握成長黃金期

特約

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

每位父母都希望自己的孩子可以「高人一等」，不只是身高，更要健康成長。別以為孩子的身高取決於遺傳因素，其實後天的生活習慣也對其影響深遠。兒科專科醫生洪碩壎指出，良好的睡眠質素和足夠的鈣質攝取，是促進孩子骨骼健康發展、快高長大的關鍵因素。推薦WholeLove Plus 兒の快高鈣，這款產品不但能補充天然鈣質，更可以提升睡眠質素和腸道健康，全方位守護孩子的成長需要，幫助孩子抓住成長黃金期！

兒科專科醫生洪碩壎指出，良好的睡眠質素和足夠的鈣質攝取，是促進孩子骨骼健康發展、快高長大的關鍵因素。

兒科醫生提醒：睡得好有助長得高

科學研究顯示，生長素是促進孩子骨骼發展的重要元素，而這種生長素主要由腦下垂體分泌，且分泌的高峰期集中在熟睡時段。洪醫生解釋，生長素的分泌高峰時間為晚上11時至凌晨1時，因此孩子在此之前進入深睡狀態，讓生長素發揮最大作用。

良好的睡眠質素比單純的睡眠時間長更為重要，因為在深睡期間，身體能充分分泌生長素。而不同年齡階段的孩子，每日建議的睡眠時間不同，但整體建議每天睡足8-10小時，以及晚上11點前入睡，讓孩子在生長素分泌高峰期進入熟睡狀態。如果孩子長期養成晚睡或熬夜的習慣，不僅會錯過黃金分泌時段，還可能影響學習能力、記憶力和情緒管理。

如果家長能從小幫助孩子養成規律的睡眠習慣，配合適合的營養補充，孩子的身高成長和全面發展都會更有保障。

WholeLove Plus 兒の快高鈣 市場獨有長高新突破配方  補鈣舒睡全面兼顧

單靠飲食難以滿足孩子成長期對鈣質的需求，因此可以選擇專為兒童設計的補鈣產品來輔助。市面上林林總總的兒童鈣片，選擇時應先查看成分表，看看鈣的原料是否天然、鈣含量及鈣吸收率，其次看看是否複合配方，有否加入其他維生素如維他命D等，促進鈣吸收。如果大家還在煩惱選哪一款補鈣產品，推薦WholeLove Plus兒の快高鈣，不但能補充兩種天然鈣質，配方還添加了促進吸收和提升睡眠質素的舒睡配方，實現長高新突破！

WholeLove Plus兒の快高鈣的配方特別為兒童成長設計，不但能補鈣，還能幫助孩子提升睡眠質量和腸道健康，全方位達到以下6大功效：

•    促進骨骼發展
•    牙齒茁壯成長
•    提高睡眠質量
•    腦部潛能發展
•    促進消化吸收
•    改善偏食習慣

此外，這款牛奶味的咀嚼片由澳洲製造，採用紐西蘭天然純淨奶源，適合3個月或以上的孩子，服用方式簡單方便，家長不用擔心孩子抗拒。

獨有天然雙鈣Turbo加成  補鈣更高效 吸收率大大提升

WholeLove Plus兒の快高鈣獨有雙鈣組合設計，比起市面上單一的牛奶鈣，不但含鈣量豐富，吸收率更大大提升，能有效促進骨骼發展，提升骨質密度，為孩子的骨骼健康打下堅實基礎。

•    天然牛奶鈣：提取自無污染的天然牛奶，其成分與人體骨骼結構相近，吸收率高且親和腸胃。
•    天然專利紅海藻鈣：市面上唯一歐盟有機認證的海藻鈣，吸收率極高，還富含70種以上天然海洋礦物質及微量元素，幫助骨骼更健康。

市場獨有舒睡配方 睡得好 長高快人一步

兒童大腦神經發育需要消耗大量營養如神經鞘磷脂，磷脂醯絲胺酸（Phosphatidylserine, PS）作為其重要前驅物，在天然食物中含量有限，因此處於認知發展關鍵期的兒童時期，適量額外補充有助於支持其認知功能發展，也可以透過修補神經細胞來改善睡眠質素。

WholeLove Plus兒の快高鈣市場獨有添加專為兒童設計的舒睡配方，能讓孩子在深睡期更快進入生長素分泌的高峰期，真正做到「睡得好，長得高」。配方含磷脂醯絲胺酸（Phosphatidylserine，PS），又被稱為「腦磷脂」，能保護神經元，優化大腦功能，幫助孩子更容易入睡並提升睡眠質素。對於有睡眠障礙的孩子，還能緩解焦慮；另含DHA，有助支持大腦健康發展，幫助調節睡眠模式和免疫功能，讓孩子睡得安穩又健康。

獨家全面發展配方 改善兒童偏食 增強消化吸收 讓營養不浪費

WholeLove Plus兒の快高鈣更添加專利益生菌K1及維他命D3，這些成分發揮協同作用，能幫助維持腸道健康，改善消化功能，增強免疫力，讓孩子更易吸收營養。

研究證明攝取專利益生菌K-1有效增加排便次數、排便日數及排便量。

而維他命D3則可促進鈣質吸收，同時調節免疫系統，幫助孩子更高效地吸收營養。

偏食對於小朋友成長的確是一大問題，兒童偏食雖不屬於疾病，卻可能引發諸多健康隱憂，包括發育遲緩與生理不適，家長務必重視這一不良飲食習慣。

被譽為「黃金助長素」的賴氨酸，作為人體必需胺基酸，能有效刺激食慾、優化營養吸收，並助力生長發育。

如果孩子符合以下幾種情況，身體就可能會比較容易缺乏賴基酸：
✓ 主食以穀物為主，極少攝取肉類或蛋奶製品
✓ 長期挑食、厭食或飲食結構單一
✓ 排斥奶類、魚肉、雞蛋等

日常飲食若無法滿足賴氨酸需求，可能導致蛋白質合成受阻、骨骼鈣化不足或身高增長停滯等問題。針對因偏食造成的賴氨酸攝取不足，適當補充可改善營養失衡，有利於正常的生長。

WholeLove Plus 兒の快高鈣添加左旋賴氨酸（L-lysine）及鋅（Zinc），前者可促進生長、改善偏食，並增強免疫力，後者則可促進軟骨和硬骨生成，還能促進膠原蛋白合成。

就讓WholeLove Plus 兒の快高鈣成為大家育兒路上的好夥伴，幫助孩子抓住成長黃金期，補充關鍵營養，健康地快高長大！

WholeLove Plus 兒の快高鈣與市面其他產品比較。

-    WholeLove Plus 兒の快高鈣是孩子成長長高的好夥伴，幫助孩子抓住成長黃金期，由早到晚讓孩子健康成長。

配方獲兒科專科醫生推薦！必搶愛完全WholeLove Plus「兒の快高鈣」

了解更多︰https://bit.ly/420L75N   
萬寧網店：https://bit.ly/4b2hCEp
萬寧銷售點︰https://bit.ly/41TJ8jC 

食用方法︰
3個月-12個月幼兒：每日1次，每次1粒
1歲-3歲兒童：每日2次,每次1粒
4歲或以上：每日3次,每次1粒
請將咀嚼片搗碎後，加入液體食物給未能咀嚼的兒童食用。

（特約）

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