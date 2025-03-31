過渡性房屋｜元朗路德會七星薈入伙 設909單位供住戶租農地種菜
港聞
發布時間： 55 分鐘前
香港路德會及屬下香港路德會社會服務處推出第2個過渡性房屋項目、位於元朗錦泰路的「七星薈」已正式入伙。機構稱現已收到逾1,000份申請，料逾2,000人受惠。
「七星薈」設14幢4層高住宅大樓，共提供909個單位，單位面積由117至280平方呎不等，供1至4人家庭入住，租金視乎單位類型，由每月2,100元至3,700元。所有單位均設有獨立洗手間連浴室及開放式煮食空間，並免費提供電熱水爐、抽氣扇、電磁爐及風扇，部分單位更設冷氣機。
另外，項目亦設佔地8,000平方米的「星薈農園」，住戶可租借農地，自行種植蔬果。
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機構稱，首次申請「過渡性房屋住戶特別津貼試驗計劃」的住戶，可獲發「關愛基金」一次性特別津貼，津貼金額按住戶人數計算，1人住戶可獲3,650元津貼；2人住戶可獲5,450元；3人住戶可獲7,100元；4人住戶可獲8,450元。
交通方面，往返「七星薈」及港鐵錦上路站的專線小巴608S號已投入服務，全程需時約8分鐘，另有多條巴士及小巴路線直達港鐵荃灣站、上水站及元朗站等地。
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