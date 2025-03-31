過渡性房屋｜元朗路德會七星薈入伙　設909單位供住戶租農地種菜

▲ 香港路德會及屬下的香港路德會社會服務處旗下位於元朗錦泰路的第2個過渡性房屋項目「七星薈」正式入伙。（路德會提供）

香港路德會及屬下香港路德會社會服務處推出第2個過渡性房屋項目、位於元朗錦泰路的「七星薈」已正式入伙。機構稱現已收到逾1,000份申請，料逾2,000人受惠。

「七星薈」設14幢4層高住宅大樓，共提供909個單位，單位面積由117至280平方呎不等，供1至4人家庭入住，租金視乎單位類型，由每月2,100元至3,700元。所有單位均設有獨立洗手間連浴室及開放式煮食空間，並免費提供電熱水爐、抽氣扇、電磁爐及風扇，部分單位更設冷氣機。

另外，項目亦設佔地8,000平方米的「星薈農園」，住戶可租借農地，自行種植蔬果。

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機構稱，首次申請「過渡性房屋住戶特別津貼試驗計劃」的住戶，可獲發「關愛基金」一次性特別津貼，津貼金額按住戶人數計算，1人住戶可獲3,650元津貼；2人住戶可獲5,450元；3人住戶可獲7,100元；4人住戶可獲8,450元。

交通方面，往返「七星薈」及港鐵錦上路站的專線小巴608S號已投入服務，全程需時約8分鐘，另有多條巴士及小巴路線直達港鐵荃灣站、上水站及元朗站等地。

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