食用安全︱K11「天價雪糕店」爆衞生醜聞　店員狂舔雪糕匙試味影片瘋傳

▲ K11「天價雪糕店」爆衞生醜聞 店員狂舔雪糕匙試味影片瘋傳

【手工雪糕／GELATO／舔雪糕匙／天價雪糕／K11】好核突！近日，尖沙咀K11 Musea內一間高級手工意大利雪糕店陷入衞生醜聞。有市民拍攝到店內一名女店員工作期間，竟數次將雪糕匙放入口中舔食。影片曝光後在網上瘋傳，引來一衆網民譁然，批評是讓顧客食「口水尾」。

最新影片：

爭議片段日前在社交平台Threads流出，拍攝者發文指片中的雪糕店店員「每個味都剷一次然後逐個匙舔」。從片段可見，雪糕店女職員明顯做出將雪糕匙放入口中舔舐的動作。影片短時間內獲數萬次轉載及留言，網民對此紛紛留言斥責「嘔心」、「食阿姐口水尾」，更有人形容雪糕已變成「呀婆口水鳳爪gelato版」。

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一球雪糕售價最貴逾$300

據悉，涉事店鋪主打高級手工意大利雪糕，曾吸引不少食評人光顧，包括知名食家蔡瀾。根據官方餐牌，一球雪糕由$69起跳，部分水果口味售價更高達$300多元。然而事件曝光後，有網民質疑品牌名過其實，擔憂衞生風險：

食幾百蚊球雪糕都要食口水尾，諗起都唔舒服。

店方發聲明回應：對唔住

醜聞在網上發酵引起店方注意，並火速發聲明作出回應。店方指，在看過影片後已立即對店鋪進行徹底消毒和清潔，並已出警告信給涉事員工。經翻查CCTV，涉事同事是在收店前清洗雪糕匙前做出不當行為，强調「其實每晚洗淨雪糕匙後，都會用100%酒精消毒抹乾淨，再放入雪櫃第二天早上再消毒一次備用」。

店方最後表示深感抱歉，向所有為此感到不安的網民致歉：

本店保證以後不會發生呢種令人不安嘅問題，為此再次致萬二分嘅歉意，對唔住。

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