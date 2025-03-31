  • 14°C
香港時間：2025331日 (一) 19:44

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食用安全︱K11「天價雪糕店」爆衞生醜聞　店員狂舔雪糕匙試味影片瘋傳

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 45 分鐘前

分享：

分享：

熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

K11「天價雪糕店」爆衞生醜聞　店員狂舔雪糕匙試味影片瘋傳

【手工雪糕／GELATO／舔雪糕匙／天價雪糕／K11】好核突！近日，尖沙咀K11 Musea內一間高級手工意大利雪糕店陷入衞生醜聞。有市民拍攝到店內一名女店員工作期間，竟數次將雪糕匙放入口中舔食。影片曝光後在網上瘋傳，引來一衆網民譁然，批評是讓顧客食「口水尾」。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜2個動作助準媽媽伸展側身

爭議片段日前在社交平台Threads流出，拍攝者發文指片中的雪糕店店員「每個味都剷一次然後逐個匙舔」。從片段可見，雪糕店女職員明顯做出將雪糕匙放入口中舔舐的動作。影片短時間內獲數萬次轉載及留言，網民對此紛紛留言斥責「嘔心」、「食阿姐口水尾」，更有人形容雪糕已變成「呀婆口水鳳爪gelato版」。

點擊圖片放大
+7
+6

一球雪糕售價最貴逾$300

據悉，涉事店鋪主打高級手工意大利雪糕，曾吸引不少食評人光顧，包括知名食家蔡瀾。根據官方餐牌，一球雪糕由$69起跳，部分水果口味售價更高達$300多元。然而事件曝光後，有網民質疑品牌名過其實，擔憂衞生風險：

食幾百蚊球雪糕都要食口水尾，諗起都唔舒服。

店方發聲明回應：對唔住

醜聞在網上發酵引起店方注意，並火速發聲明作出回應。店方指，在看過影片後已立即對店鋪進行徹底消毒和清潔，並已出警告信給涉事員工。經翻查CCTV，涉事同事是在收店前清洗雪糕匙前做出不當行為，强調「其實每晚洗淨雪糕匙後，都會用100%酒精消毒抹乾淨，再放入雪櫃第二天早上再消毒一次備用」。

店方最後表示深感抱歉，向所有為此感到不安的網民致歉：

本店保證以後不會發生呢種令人不安嘅問題，為此再次致萬二分嘅歉意，對唔住。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

遊日注意丨日本SUKIYA分店味噌湯驚見原隻老鼠　 總公司承認致歉
17:56 2025/03/24
遊日注意丨日本SUKIYA分店味噌湯驚見原隻老鼠　 總公司承認致歉
食安風波丨內地連鎖餐廳被揭剩菜回收加工再出售　發黑牛肉加色素扮新鮮
10:24 2025/03/13
食安風波丨內地連鎖餐廳被揭剩菜回收加工再出售　發黑牛肉加色素扮新鮮
韓國醬油蟹︱港女遊韓國嘆醬油蟹患腸胃炎險入院　旅程全毀警世：以後都唔敢再食
13:32 2025/03/06
韓國醬油蟹︱港女遊韓國嘆醬油蟹患腸胃炎險入院　旅程全毀警世：以後都唔敢再食

你可能感興趣

遊日注意丨日本SUKIYA分店味噌湯驚見原隻老鼠　 總公司承認致歉
17:56 2025/03/24
遊日注意丨日本SUKIYA分店味噌湯驚見原隻老鼠　 總公司承認致歉
食安風波丨內地連鎖餐廳被揭剩菜回收加工再出售　發黑牛肉加色素扮新鮮
10:24 2025/03/13
食安風波丨內地連鎖餐廳被揭剩菜回收加工再出售　發黑牛肉加色素扮新鮮
韓國醬油蟹︱港女遊韓國嘆醬油蟹患腸胃炎險入院　旅程全毀警世：以後都唔敢再食
13:32 2025/03/06
韓國醬油蟹︱港女遊韓國嘆醬油蟹患腸胃炎險入院　旅程全毀警世：以後都唔敢再食
食用安全 網絡熱話 雪糕

最高瀏覽

七師傅2025預言｜七仙羽警告復活節避去三地旅遊　回應日本漫畫家地震預言：其實唔使等到7月
七師傅2025預言｜七仙羽警告復活節避去三地旅遊　回應日本漫畫家地震預言：其實唔使等到7月
緬甸地震︱泰國命理師去年精準預言緬甸大地震影響曼谷　其中1個預言與7月日本災難吻合？
緬甸地震︱泰國命理師去年精準預言緬甸大地震影響曼谷　其中1個預言與7月日本災難吻合？
七仙羽神預測︱七師傅提醒去邊個國家地區要小心　七仙羽分享本周幸運數字/顏色/生肖
七仙羽神預測︱七師傅提醒去邊個國家地區要小心　七仙羽分享本周幸運數字/顏色/生肖
急症室最長等候時間（03月31日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月31日 時間16:05）
好人好事｜50歲男子中環暈倒獲3名途人陪伴安慰終不治　途人家屬：希望臨終前不孤單
好人好事｜50歲男子中環暈倒獲3名途人陪伴安慰終不治　途人家屬：希望臨終前不孤單