體育發展｜體院與法國INSEP簽合作備忘錄　崔浩然：與法國頂尖劍手訓練獲益良多

▲ 體院今日與法國國家體育運動學院簽署合作備忘錄。(鄭泳舜fb圖片)

體院今日與法國國家體育運動學院簽署合作備忘錄，合作領域包括分享機構運作和項目發展的知識，交流運動醫學和運動科學技術，支援精英培訓及研究的創新項目發展，參與國際會議，以及籌辦交流訓練營。

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體院副主席、民建聯立法會議員鄭泳舜期望，能夠藉著學院的世界級專業知識和資源，進一步提升精英體育培訓系統，並同時為全球體育界作出貢獻。鄭泳舜說，感謝民建聯立法會議員周浩鼎早前訪問法國期間造訪INSEP，促成這次合作。周浩鼎相信，今後香港和法國之間隨著兩間體院的合作，將會有更多方面的交流，包括訓練體育科學等。

法國國家體育運動學院(INSEP)總監Fabien Canu表示，

香港的法籍教練表現出色，協助運動員在國際體壇上取得佳績。我深信，兩所學院緊密合作，將有助運動員更充分備戰洛杉磯2028奧運會。

港隊單車總教練Herve Dagorne期望，香港單車運動員在海外訓練或比賽時，能夠使用INSEP的單車訓練場地，而體院則在法國運動員訪港時提供支援。

劍擊運動員崔浩然強調，國際合作的重要性，他指出：

香港與法國劍擊運動員之間關係密。當我們前往歐洲訓練或比賽時，每天都技術頂尖的法國劍手一起訓練，使我們獲益良多。

法國國家體育運動學院是全球知名的精英體育發展機構，專注於培養頂級運動員，擁有悠久歷史和豐富專業知識。

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