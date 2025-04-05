Chiikawa｜15大Chiikawa角色懶人包　一文看清故事劇情/角色排名/世界觀

▲ Chiikawa15大角色懶人包，一文睇清Chiikawa故事劇情、角色排名、世界觀。

【Chiikawa為什麼走紅/Chiikawa角色介紹】Chiikawa（吉伊卡哇）熱潮橫掃亞洲，受盡大人小朋友喜愛，官方聯名的系列精品推出都會被一掃而空，到底Chiikawa的魅力何在？當中又有哪些角色？即睇Chiikawa爆紅原因！

Chiikawa介紹｜Chiikawa是什麼？

Chiikawa是日本漫畫家Nagano在2020年開始於X（原為Twitter）上連載的漫畫，名為「なんかちいさくてかわいいやつ」，意思為又小又可愛的東西，簡略稱為「ちいかわ」。Chiikawa角色首次出現的時間為2017年出現，後來正式開始連載，約於2021年推出動畫。

▲ Chiikawa是日本漫畫家Nagano在2020年開始於X（原為Twitter）上連載的漫畫。（X@anime_chiikawa）

Chiikawa介紹｜Chiikawa爆紅原因

Chiikawa連載後迅速在日本掀起熱話，除了相當可愛的外型，每集簡短又療癒的故事，卻反映出殘酷的社會世界。故事中，Chiikawa需要透過工作來賺取報酬，例如除草、工場車間貼貼紙、討伐奇美拉等，還要考取除草證，而「盔甲人」則會分配他們工作，如同上司的職位。故事中也會出現杯麵、益力多的物品，更貼合大家的日常生活，令不少人產生共鳴。

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Chiikawa介紹｜Chiikawa角色

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Chiikawa角色｜1.吉伊卡哇

姓名：吉伊卡哇（ちいかわ）

生日：1/5/2017

作為故事的主角吉伊卡哇，是一隻白色倉鼠，性格膽小害羞，平日不太會說話，不過吉伊非常重視朋友，當小八或烏薩奇遇到危險時，會挺身而出，另外非常有抽獎運，經常抽到大獎，故事中居住的房子便是抽獎所得。

Chiikawa角色｜2. 小八貓

姓名：小八貓（ハチワレ）

生日:5/1/2020

小八貓是一隻有著八字藍色瀏海的貓型物種，作者曾表示小八不是貓，因此可以吃朱古力等的零食。小八性格樂觀開朗，喜歡結交朋友，而最大的特點是可以流暢說話！小八住在山洞，拿手才藝是吉他演奏，也喜歡烹飪和攝影。

Chiikawa角色｜3.烏薩奇

姓名：烏薩奇（うさぎ，兔兔）

生日：22/1/2019

烏薩奇是以兔子為原型，經常發出「嗚啦」、「呀哈」的叫聲，擁有比小八、吉伊卡哇高級的3級的除草證。個性非常活潑，不時會做出令人費解的舉動，不過亦相當有義氣，與小八、吉伊卡哇是朋友。雖然烏薩奇的似神經大條，但其實相當聰明，且有超強的戰鬥力，每次也可以成功解救朋友。

Chiikawa角色｜4.小桃

姓名：小桃（モモンガ）

生日：22/7/2020

小桃以飛鼠為原型，喜歡裝可愛來博取他人關注，個性任性且理直氣壯，經常玩弄其他角色，主要以採摘野外食物為主。

Chiikawa角色｜5.栗子饅頭

姓名：栗子饅頭（くりまんじゅう）

生日：29/1/2020

栗子饅頭的原型是蜜獾或栗子饅頭，是小八和吉伊的前輩，喜歡飲酒和下酒菜，亦已擁有飲酒資格，會花心思製作美食給自己，在每次喝酒後會發出「啊...」的豪爽聲音，是位個性溫柔的後輩。

Chiikawa角色｜6.獅薩

姓名：獅薩（シーサー）

生日：24/8/2021

獅薩是以沖繩風獅爺作靈感的角色，個性熱心，在拉麵店打工，尊稱拉麵鎧甲人為師傅。為了拉麵店的工作考取了超級打工者證，現正考取酒類資格證，不時也擔任交警工作。

Chiikawa角色｜7.海獺勇者

姓名：海獺勇者（ラッコ）

生日：24/1/2020

海獺勇者以海獺作為原型，擅長討伐，能賺取很多錢。雖然外表兇惡，但心地善良，對待吉伊、小八等後輩非常溫柔，另外也喜歡甜食。

Chiikawa角色｜8.甲蟲／獨角仙

姓名：甲蟲／獨角仙

甲蟲是吉伊曾經飼養的小寵物，最初小巧可愛，身上還有玉子燒的味道，與吉伊關係非常好，長牙後咬了小八的耳朵和吉伊討伐的蟲，之後突然變成了肌肉型大甲蟲便飛走了。

Chiikawa角色｜9.古本屋

姓名：古本屋（カニちゃん）

生日：29/8/2020

古本屋原來是沒有五官的賣二手書路人，後來因為賣書與小桃關係變得熟絡，2023年出現五官。古本屋性格善良，販售各種考試用書、漫畫書等。

Chiikawa角色｜10.那個孩子

姓名：那個孩子（あのこ）

那個孩子是大型討伐怪物，雖然外貌可愛，但實力強大，非常危險。

Chiikawa角色｜11.手工鎧甲人

姓名：手工鎧甲人（ポシェットの鎧さん）

手工鎧甲人身穿盔甲，斜背著粉色包包，性格友善，喜歡手工藝和可愛的東西，會售賣自製的斜挎包和睡衣等，曾送過試用品給小可愛們。

Chiikawa角色｜12.勞動鎧甲人（労働の鎧さん）

姓名：勞動鎧甲人（労働の鎧さん）

負責給吉伊卡娃們分配工作和發放薪水，和手工鎧甲人關係很好。

Chiikawa角色｜13.拉麵鎧甲人（ラーメンの鎧さん）

姓名：拉麵鎧甲人（ラーメンの鎧さん）

經營著「郎」拉麵店，是獅薩的師傅，菜單和點單的方式非常特別。

Chiikawa角色｜14.哥布林

姓名：哥布林

在Chiikawa監獄篇中出的哥布林，全身綠色，頭上有3個尖角，穿著原始的布料作為衣服。哥布林非常重視森林的大蘑菇，有次獨眼巨人奧德、小八和吉伊偷吃了大蘑菇，被哥布林關進監獄。不過哥布林另有目的，貌似想把他們吃掉，烏薩奇挖出逃生通道，3人才安全逃離，而奧德則留下擔任哥布林的保鑣。

Chiikawa角色｜14.睡衣派對

姓名：睡衣派對（パジャマパーティーズ）

4個沒有樣貌所組成的團體，身穿著手拿包鎧甲人所製作的睡衣，經常在不同的活動中表演、載歌載舞。

Chiikawa角色｜10大角色排名

第1名：烏薩奇（うさぎ）

第2名：小八貓（ハチワレ）

第3名：吉伊卡哇（ちいかわ）

第4名：小桃（モモンガ）

第5名：栗子饅頭（くりまんじゅう）

第6名：獅薩（シーサー）

第7名：海獺勇者（ラッコ）

第8名：手工鎧甲人（ポシェットの鎧さん）

第9名：古本屋（カニちゃん）

第10名：那孩子（あのこ）

Chiikawa周邊｜Chiikawa手機遊戲

官方宣布推出《Chiikawa》為主題的手機遊戲《ちいかわぽけっと》（《Chiikawa Pocket》，《吉伊卡哇袋著走》），香港地區於3月27日起開放遊玩！遊戲中，玩家可透過角色們進行「討伐」、「除草」等任務來獲取獎勵，還可收集食譜來烹調美食。

《Chiikawa Pocket》是一款免費遊戲，大家可透過iOS Apple Store或Android Google Play下載。

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Chiikawa周邊｜香港首間Chiikawa官方限定店

由4月2日至4月27日，Chiikawa首間香港官方期間限定店開始登陸海港城，佔地3千呎，逾400款日本直送商品，其中更有會場限定款式！另外更設有3大打卡位，最矚目的是2米高Chiikawa公仔牆！大家可透過KKday優先預約，或於現場排隊領取「即日整理券」。

延伸閱讀：CHIIKAWA香港限定店｜CHIIKAWA香港首間官方限定店登陸海港城 逾400款日本直送商品+3大打卡位

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