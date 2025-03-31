大學教育︱香港教育大學舉辦研討會　探討推進國安教育及培育青年國家認同感

▲ 與會者大合照。

【香港教育大學】近日，香港教育大學舉辦了兩場關於高校國家安全教育的學術研討會，匯聚了教育界、法律界及政策研究領域的專家學者，共同探討如何在高等教育層面推進國家安全教育。這一議題不僅關乎香港的教育政策，更涉及「一國兩制」背景下如何培育青年的國家認同感。

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從研討會的內容看來，香港高校的國家安全教育正逐步走向系統化、學術化，在保持學術自由和促進國際化發展的大方向下進一步發展。國家安全教育融入高等教育 香港自2020年實施《香港國安法》以來，國家安全教育逐漸成為教育體系的重要組成部分。

此次研討會的研究課題《新時代背景下本港高校國家安全教育研究》特別強調，高校的國家安全教育不能簡單套用中小學模式，而需切合大學維護學術自治與持續國際化等需要。

研究團隊的調查顯示學生更傾向貼近學生現實生活的課程設計，了解國家安全與個人前途、職業發展需求產生關聯的話，會促進他們深入了解相關資訊。此外，提供多語言教材、教學時採用案例，以及互動式教學策略，都受學生歡迎。與此同時，多位研討會參加者認為加入更多的「學術探討」有利推動國家安全教育教學不斷創新和發展。

國際化背景下的國安教育發展

香港的高等教育一直以高度國際化著稱，許多學生和教師來自不同文化背景。如何在多元環境中推行國家安全教育，是值得進一步思考的問題。研討會上提到，在高等教育層面推動國安教育，香港應該要充分尊重大學的學術自由傳統。各大學根據實際情況自主開發課程，做到百花齊放，配合不同背景學生的發展需求。

國家安全教育不僅是法律要求，更是培養負責任公民的重要環節。香港作為國際城市，如何在「一國兩制」框架下構建具有本地特色的國家安全教育體系，將直接影響其長遠競爭力與社會穩定。在國際化的大背景下探討國家安全教育，令其得以持續發展，有賴持續的教育實證研究，而非單純的政策宣導。此次研討會從實證角度激發參加會議的各界人士思考國安教育，以科學角度探索其長遠發展。

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