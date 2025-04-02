高血脂飲食｜男子工作壓力大患高血脂胰島素阻抗　晚餐戒吃2種食物4個月狂減29磅血脂降78%

▲ 一名男子因工作壓力大患高血脂，戒吃2種晚餐4個月後成功減磅降血脂。

【高血糖／高血脂／胰島素阻抗】一名男子因工作壓力大導致體重飆升，同時患上高血脂、高血糖、胰島素阻抗等問題，在醫生建議下，男子晚餐戒吃2種食物，4個月後成功減下13.2公斤（約29磅），血脂更降低78%。

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台灣減重醫生李思賢近日在個人Facebook專頁發文，指出該名男子從小體型偏胖，體重最高曾突破120公斤（約265磅），2年前因工作壓力大、生活作息被打亂，導致體重一路飆升，於是前來求醫。

經安排抽血等檢查，李思賢發現男子血糖飆高、糖化血色素高達8.3%（正常值為4.0至5.6%之間），亦有肝功能異常、尿酸過高等問題。更嚴重的是，男子有非常明顯的胰島素阻抗，胰島素數值遠高於正常範圍，這代表他的身體長期處於高胰島素，卻無法發揮作用的狀態。

李思賢指，他與男子仔細溝通後發現，對方的工作壓力令他無暇顧及健康，加上晚餐經常攝取大量精緻澱粉與高碳食物，例如杯麵、便當等，這些看似小事的習慣逐漸堆疊，繼而出現代謝問題。當時男子外觀看起來沒什麼精神，皮膚也顯得暗沉、沒有光澤。

高血脂 ｜晚餐戒吃2食物成功減磅降血脂

李思賢之後指導男子，需從飲食習慣、生活作息、加上必要的藥物與營養補充著手，並戒掉以往晚餐常吃的杯麵與便當，在持續4個月後，男子的身體狀況明顯獲得改善，糖化血色素從8.3%降到正常範圍內的5.5%，三酸甘油酯更從783mg/dL降至175mg/dL，足足下降78%之多，體重亦成功減了13.2公斤（約29磅）。

而男子最近覆診時，氣色變得明顯紅潤，整個人看起來更有精神、有光澤，甚至連皮膚都亮了起來，讓李思賢感到驚訝。

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高膽固醇｜哈佛推薦11種食物助降低膽固醇

哈佛醫學院曾於2021年發布，11種食物可以幫助降低膽固醇。哈佛醫學院表示，這些食物會以不同形式阻止身體吸收膽固醇，或將其加速排出體外，從而減低患上心血管疾病的風險，預防中風、糖尿病、心臟病等疾病。若想改善膽固醇超標，日常飲食方面可以選擇這11種食物。

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高膽固醇｜降膽固醇10大飲食攻略

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