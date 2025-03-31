  • 14°C
香港時間：2025331日 (一) 19:45

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

殯葬服務｜食環署推網上平台　供市民一站式處理火葬及龕位分配等先人後事申請

港聞

發布時間： 19 分鐘前

分享：

分享：

熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

食環署推出服「墳場及火葬場服務平台」，市民處理先人後事。（網站截圖）

食物環境衞生署今日（31日）推出「墳場及火葬場服務平台」，市民可透過平台可處理食環署轄下所有墳場及火葬場的服務，簡化電子申請程序及個人化服務。

市民即日起可於平台提交所有由食環署管理的墳場及火葬場服務申請，包括火葬服務、公眾骨灰龕位編配、墳場服務、綠色殯葬、流產胎火化或安放、免費海上追思活動及建立「無盡思念」網站（預早規劃篇）。市民亦可在平台設立綜合服務戶口，統一管理多位先人的身後事安排，減省手續，更可在單一帳戶內管理同一位先人的多項服務申請，即時掌握各項服務的申請進度。

網上平台同時支援多種電子支付方式，省卻市民親自前往墳場及火葬場辦事處辦理手續和繳付服務費用的時間。

平台申請人須透過服務平台預先登記及完成認證，方可使用服務平台申請墳場及火葬場服務。食環署表示，鼓勵市民使用「智方便」電子身份驗證，系統將自動填寫部分網上表格，加快申請流程。

食環署已製作多個示範短片及單張，協助市民登記成為服務平台用戶，以及介紹新系統辦理手續流程。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

殯葬｜申訴專員公署：倡跨部門設危急應變機制　處理遺體數量急增突發事故
13:20 2024/12/18
殯葬｜申訴專員公署：倡跨部門設危急應變機制　處理遺體數量急增突發事故

你可能感興趣

殯葬｜申訴專員公署：倡跨部門設危急應變機制　處理遺體數量急增突發事故
13:20 2024/12/18
殯葬｜申訴專員公署：倡跨部門設危急應變機制　處理遺體數量急增突發事故
環境衞生 食物環境衞生署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

七師傅2025預言｜七仙羽警告復活節避去三地旅遊　回應日本漫畫家地震預言：其實唔使等到7月
七師傅2025預言｜七仙羽警告復活節避去三地旅遊　回應日本漫畫家地震預言：其實唔使等到7月
緬甸地震︱泰國命理師去年精準預言緬甸大地震影響曼谷　其中1個預言與7月日本災難吻合？
緬甸地震︱泰國命理師去年精準預言緬甸大地震影響曼谷　其中1個預言與7月日本災難吻合？
七仙羽神預測︱七師傅提醒去邊個國家地區要小心　七仙羽分享本周幸運數字/顏色/生肖
七仙羽神預測︱七師傅提醒去邊個國家地區要小心　七仙羽分享本周幸運數字/顏色/生肖
急症室最長等候時間（03月31日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月31日 時間16:05）
好人好事｜50歲男子中環暈倒獲3名途人陪伴安慰終不治　途人家屬：希望臨終前不孤單
好人好事｜50歲男子中環暈倒獲3名途人陪伴安慰終不治　途人家屬：希望臨終前不孤單