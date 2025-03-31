殯葬服務｜食環署推網上平台　供市民一站式處理火葬及龕位分配等先人後事申請

▲ 食環署推出服「墳場及火葬場服務平台」，市民處理先人後事。（網站截圖）

食物環境衞生署今日（31日）推出「墳場及火葬場服務平台」，市民可透過平台可處理食環署轄下所有墳場及火葬場的服務，簡化電子申請程序及個人化服務。

市民即日起可於平台提交所有由食環署管理的墳場及火葬場服務申請，包括火葬服務、公眾骨灰龕位編配、墳場服務、綠色殯葬、流產胎火化或安放、免費海上追思活動及建立「無盡思念」網站（預早規劃篇）。市民亦可在平台設立綜合服務戶口，統一管理多位先人的身後事安排，減省手續，更可在單一帳戶內管理同一位先人的多項服務申請，即時掌握各項服務的申請進度。

網上平台同時支援多種電子支付方式，省卻市民親自前往墳場及火葬場辦事處辦理手續和繳付服務費用的時間。

平台申請人須透過服務平台預先登記及完成認證，方可使用服務平台申請墳場及火葬場服務。食環署表示，鼓勵市民使用「智方便」電子身份驗證，系統將自動填寫部分網上表格，加快申請流程。

食環署已製作多個示範短片及單張，協助市民登記成為服務平台用戶，以及介紹新系統辦理手續流程。

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