親子戶外必備︱JBL Flip 7及Charge 6便攜式防水藍牙喇叭　升級便攜重塑戶外音頻體驗

▲ JBL Flip 7便攜式防水藍牙喇叭3大升級便攜重塑戶外音頻體驗。

全球領先的喇叭品牌JBL正式發佈JBL Flip 7便攜式防水藍牙喇叭以及JBL Charge 6強勢登場！經典再進化，實力再突破！作為Flip系列的第七代產品,此代產品聚焦音質強化、環境耐受性與行動便利性三大核心，透過聲學架構革新與AI智慧調校技術，重新定義戶外音頻標準，為年輕族群打造「極致沉浸，聲臨其境」的移動音樂場景。

▲ JBL Charge 6

JBL Charge 6 核心亮點:



- AI Sound Boost 技術：實時優化音頻，低音澎湃，高音清晰，音質更上一層樓。

- IP68 防護 + 1 米抗摔：無懼極端環境，防水防塵抗摔，一米高跌落地面上都可以正常使用，堅固耐用。 (坊間一般為IP67)

- 28 小時超長續航：支持 Playtime Boost，更可化身移動電源為手機充電。

- Auracast™️ 多喇叭串聯：輕鬆打造立體聲場，共享音樂無界限。 (可以利用2個喇叭打造立體聲場 e.g. JBL Charge 6 ＆ JBL Flip 7)

- 手提帶設計：單手提握，提升便攜性，戶外使用更方便。

建議零售價：HK$1,399

便攜性：如果需要更輕便的選擇，JBL Flip 7更合適；如果不介意攜帶較重的裝置，JBL Charge 6則更適合，因為它的音質更佳且電池壽命更長。

音質：Charge 6在低音和整體音質上表現更優越，適合對音質有更高要求的用戶。

功能：Charge 6的行動電源功能使其在充電其他設備時非常實用，而Flip 7則更適合簡單的音樂播放。

核心升級亮點：技術革新定義音頻新標準

1. 音質突破

聲學架構全面升級，AI演算法驅動音質躍進

Flip 7搭載升級版雙揚聲器系統,採用全新設計的圓頂高音喇叭。實現更強勁的低頻下潛感與清晰的高頻解析。獨家專利AI Sound Boost技術實時分析音樂內容，動態優化頻率響應，將失真度降至最低，如同內置「音效精靈」自動調校最佳聲場表現。在不增加重量的情況下為用戶提供更好的全方位音效。輕量化機身維持前代尺寸，聲壓級與音場覆蓋範圍同步擴增，實現「小體積，大能量」的顛覆表現。

● 低音強化：通過被動低音輻射器,低頻表現較前代提升 30%,澎湃聲浪穿透戶外

● 高音細節：高頻延展性優化，人聲與樂器分離度顯著提，即使最大音量仍保持純淨音質。

▲ JBL Flip 7便攜式防水藍牙喇叭。

2. 耐用性與功能提升

IP68防水防塵抗摔：Flip 7通過IP68認證1，可於1.5米淡水浸泡30分鐘，並抵禦沙塵侵入。防塵防水性能全面升級,無懼戶外極端環境。新增1米跌落緩衝保護,即便從戶外巖石或露營台意外摔落,仍能完好運作。

藍牙版本 5.4：連接穩定性和傳輸效率顯著優化。

超長時間續航能力：一次充電能夠維持14小時續航能力，加上藉助新增的Playtime Boost 技術,可以額外獲得多2小時播放時間。

▲ JBL Flip 7便攜式防水藍牙喇叭。

3. 創新設計和個性化選擇

帶有可換配件的PushLock系統Flip 7由傳統掛繩修改成了掛带搭配插入式設計。除此之外還額外搭配了插入式登山扣,不僅更貼合戶外場景需求和耐用性提升，還可以輕鬆固定於手腕或者背囊上，滿足用戶隨行隨享的需求。

整合式控制單元

對比上一代產品，Flip 7將電源鍵和藍牙連接整合至全新的控製單元中，操作面板更加直觀,設計更為簡潔。USB Type-C充電連接口與電量指示燈位置保持不變,延續用戶使用習慣並兼顧了實用性和審美需求。

AuracastTM多設備串聯，聲場無限擴張革命性AuracastTM廣播技術打破傳統連接限制，用戶可輕鬆配對兩台Flip 7打造立體聲系統,或串聯多台支援 AuracastTM的 JBL 設備,實現 360°環繞聲場,讓音樂覆蓋每個角落。

▲ JBL Flip 7便攜式防水藍牙喇叭。

JBL Flip 7詳細規格：

單元：45 mm x 80 mm 低音單元/ 16mm 高音單元

輸出功率:25 W RMS(低音)/ 10 W RMS(高音)

訊噪比：>80dB

連接口：USB-C

頻率范圍：60 Hz – 20 kHz

Bluetooth® 版本:5.4

Bluetooth® 藍牙設定檔:A2DP V1.4、AVRCP V1.6

Bluetooth® 藍牙發射器頻率範圍:2400MHz-2483.5MHz

電池類型：鋰離子聚合物 17.28 Wh(等同於 3.6V/4800mAh)

電池充電時間：2.5 個小時(5V/3A)

音樂播放時間：長達14小時(取決於音量大小和音訊內容)

Playtime Boost功能再加2小時(取決於音量大小和音訊內容)

尺寸(寬 x 高 x 深):182.5 x 69.5 x 71.5 mm

淨重:0.56 kg

最高運作溫度:45°C

建議零售價:$998

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