  • 13°C
香港時間：2025331日 (一) 21:23

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

盛事經濟｜4月九龍城潑水節登場　6月維港兩岸巴西狂歡節

港聞

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

2024年「龍城美食潑水泰繽紛」（資料圖片）

啟德七欖剛完結，但本港盛事未止步。4月將會有九龍城潑水節，而到了6月，全港多區一連10日將舉行「香港巴西狂歡節」，所有表演節目免費。

點擊圖片放大
+5
+4

九龍城潑水節一向受歡迎，今年將會在4月11至13日舉辦「18區日夜都繽紛@龍城美食潑水泰繽紛2025」。不過以往多在城南道舉辦活動，去年起就移師公園，今年亦會在賈炳達道足球場及籃球場舉行。

由4月1日起，在九龍城商戶單一消費滿200元，可到活動網頁登記參與大抽獎，頭獎為3両黃金，而區內過百商戶亦提供優惠。

巴西狂歡節10日表演全部免費

至於首次舉辦的「香港巴西狂歡節」，將於6月20至29日舉行，接近50名巴西表演者會在香港10個地點表演，包括中環街市、利東街、灣仔及尖沙咀海濱等，內容包括森巴歌舞、雷鬼神鼓、巴西戰舞、花式自由足球等，本港花式足球員、「旺角美斯」施寶盛亦有份表演。

「香港巴西狂歡節」將於中環AIA Vitality Park舉行壓軸活動。（資料圖片）

壓軸活動將於6月27至29日在中環AIA Vitality Park舉行，帶來特色表演、工作坊、美食佳餚及文化體驗。

是次表演全部免費，大會預計可吸引超過3萬名觀眾，當中3成為國際旅客，帶來數以千萬元計收益。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

踏上國際舞台｜香港貿發局於米蘭設快閃店　多個香港時尚品牌進駐
今日 18:05
踏上國際舞台｜香港貿發局於米蘭設快閃店　多個香港時尚品牌進駐
啟德七欖｜環團料3日賽事共耗86萬件即棄餐具　促設重用杯系統
今日 17:23
啟德七欖｜環團料3日賽事共耗86萬件即棄餐具　促設重用杯系統
啟德足球賽︱利物浦7月26日對AC米蘭　31日阿仙奴對熱刺　最平飛399元
今日 15:29
啟德足球賽︱利物浦7月26日對AC米蘭　31日阿仙奴對熱刺　最平飛399元

你可能感興趣

踏上國際舞台｜香港貿發局於米蘭設快閃店　多個香港時尚品牌進駐
今日 18:05
踏上國際舞台｜香港貿發局於米蘭設快閃店　多個香港時尚品牌進駐
啟德七欖｜環團料3日賽事共耗86萬件即棄餐具　促設重用杯系統
今日 17:23
啟德七欖｜環團料3日賽事共耗86萬件即棄餐具　促設重用杯系統
啟德足球賽︱利物浦7月26日對AC米蘭　31日阿仙奴對熱刺　最平飛399元
今日 15:29
啟德足球賽︱利物浦7月26日對AC米蘭　31日阿仙奴對熱刺　最平飛399元
美食 表演 文娛藝術

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

七師傅2025預言｜七仙羽警告復活節避去三地旅遊　回應日本漫畫家地震預言：其實唔使等到7月
七師傅2025預言｜七仙羽警告復活節避去三地旅遊　回應日本漫畫家地震預言：其實唔使等到7月
緬甸地震︱泰國命理師去年精準預言緬甸大地震影響曼谷　其中1個預言與7月日本災難吻合？
緬甸地震︱泰國命理師去年精準預言緬甸大地震影響曼谷　其中1個預言與7月日本災難吻合？
七仙羽神預測︱七師傅提醒去邊個國家地區要小心　七仙羽分享本周幸運數字/顏色/生肖
七仙羽神預測︱七師傅提醒去邊個國家地區要小心　七仙羽分享本周幸運數字/顏色/生肖
急症室最長等候時間（03月31日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月31日 時間16:05）
好人好事｜50歲男子中環暈倒獲3名途人陪伴安慰終不治　途人家屬：希望臨終前不孤單
好人好事｜50歲男子中環暈倒獲3名途人陪伴安慰終不治　途人家屬：希望臨終前不孤單