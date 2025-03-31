盛事經濟｜4月九龍城潑水節登場　6月維港兩岸巴西狂歡節

▲ 2024年「龍城美食潑水泰繽紛」（資料圖片）

啟德七欖剛完結，但本港盛事未止步。4月將會有九龍城潑水節，而到了6月，全港多區一連10日將舉行「香港巴西狂歡節」，所有表演節目免費。

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九龍城潑水節一向受歡迎，今年將會在4月11至13日舉辦「18區日夜都繽紛@龍城美食潑水泰繽紛2025」。不過以往多在城南道舉辦活動，去年起就移師公園，今年亦會在賈炳達道足球場及籃球場舉行。

由4月1日起，在九龍城商戶單一消費滿200元，可到活動網頁登記參與大抽獎，頭獎為3両黃金，而區內過百商戶亦提供優惠。

巴西狂歡節10日表演全部免費

至於首次舉辦的「香港巴西狂歡節」，將於6月20至29日舉行，接近50名巴西表演者會在香港10個地點表演，包括中環街市、利東街、灣仔及尖沙咀海濱等，內容包括森巴歌舞、雷鬼神鼓、巴西戰舞、花式自由足球等，本港花式足球員、「旺角美斯」施寶盛亦有份表演。

▲ 「香港巴西狂歡節」將於中環AIA Vitality Park舉行壓軸活動。（資料圖片）

壓軸活動將於6月27至29日在中環AIA Vitality Park舉行，帶來特色表演、工作坊、美食佳餚及文化體驗。

是次表演全部免費，大會預計可吸引超過3萬名觀眾，當中3成為國際旅客，帶來數以千萬元計收益。

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