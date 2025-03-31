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醫療事故｜曾因忘開氧氣瓶總掣致病人缺氧死亡　醫局採購數百枝智能氧氣瓶加強警示

港聞

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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醫管局指，今年年底前推出數項科技以減少事故風險。(陳展棋攝)

醫管局就去年檢討醫院管理系統性問題得出的31項簡介，召開第二次講座向傳媒講述實施進度。當局向傳媒講述6個運用科技措施的實施進度，其中就著時有紗布遺留於病人身上，當局稱會於今年提升傷口和填充料紀錄系統，減少遺留紗布於長期洗傷口患者的機會。

公立醫院時有發生遺漏物件於病人體內的事故，據最新一期全年風險通報，2023年10月至去年12月共發生11宗遺漏物件於病人體內的事故，3宗是遺漏紗布。去年有病人於進行陰囊手術後，術後2個月才發現有紗布遺留在病人左側陰囊內。

醫管局今日舉行傳媒講座，質素及安全總監黃立己表示，手術期間遺漏紗布已較少發生，但康復過程當中病人需長期洗傷口，甚至回到社區亦需洗傷口，當中需要「交更」。有病人傷口較大，可能要將紗布「塞到好入」，計劃於今年年底前引入視像系統檢查傷口。

黃立己表示，因應紗布以書面紀錄「不完善、不清楚」情況，已於去年引入傷口及填充料電子系統。醫管局行政總裁高拔陞表示，希望利用人工智能形式，可以自動紀錄傷口情況，提升整體傷口評估，例如病人傷口有否分泌物、以了解傷口情況。

另外明愛醫院前年11月，一名老翁由眼科病房轉送往深切治療部期間，未開啟氧氣樽氣閥，長達1.5分鐘無氧氣供應，病人血氧飽和度當時持續下降，並在不久後離世。當局表示，已引入「智能氧氣瓶」，目前已採購數百枝於非緊急救護車使用，於25-26年度會擴至所有服務。

醫院管理局總行政經理張偉文表示，如果運送過程中沒有開氧氣總掣，會發出聲響提示，另亦會顯示氧氣存量。被問到於上次事故中，醫護人員聽到氧氣樽殘餘氧氣，誤以為已開啟氣閥導致事故發生，張偉文指聽聲只是其中一個方法，今次可以提供額外方法提示醫護人員。

當局亦表示，前年於新界西聯網引入的「地理圍欄定位系統」會於年底前擴至全港急症室，該系統透過為認知障礙症、抑鬱症患者配戴電子手帶，防止他們走失。當局稱引入系統下，走失病人數目已減少。另外亦計劃提升早期事故通報系統，透過大數據分析事故特徵。

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