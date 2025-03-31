靚媽精明眼︱松本清進駐東港城必買$139福袋　貨品價值高達HK$989【附產品詳情】

▲ 松本清第13間分店正式進駐坑口東港城4月2日隆重開幕。

松本清第13間分店 正式進駐坑口東港城 4月2日隆重開幕 開幕必買 新店限定福袋150個 樂天熊仔餅一連兩日親身駐場 三大開幕優惠 會員全店9折優惠／滿即送$30優惠券／滿即送松本清購物袋

最新影片

日本人氣連鎖藥妝店「Matsumoto Kiyoshi 松本清」即將於2025年4月2日進駐將軍澳坑口東港城，開設第13間分店，為區內居民及訪客帶來嶄新的購物體驗。

東港城作為坑口住宅區內最具規模的綜合購物商場之一，坐擁優越的地理位置，毗鄰港鐵坑口站及公共交通交匯處，方便附近居民及以至西貢區居民輕鬆前往。商場更設有行人天橋連接周邊商場及住宅區，進一步提升便利性。東港城匯聚多元化的零售、餐飲及娛樂設施，是區內居民日常購物及休閒的熱門目的地。無論是購物、消閒還是日常所需，東港城都能全方位滿足顧客的期望。松本清進駐東港城，標誌著品牌進一步擴展服務網絡，致力為更多顧客提供優質的日本藥妝產品。新店將以多元化的產品選擇，為顧客帶來耳目一新的購物體驗，成為將軍澳區內不容錯過的購物熱點。

坑口東港城店開幕優惠

優惠一

松本清會員限定9折優惠

*折扣不適用於購買初生配方嬰兒奶粉及無折扣商品。|不可與電子支付平台優惠券及其他優惠券同時

使用。優惠條款及細則以網站內容為準。

優惠二

消費折實滿HK$300即可獲贈「松本清購物袋」1個

*2025年4月2日至4月6日期間,每日限定150個,送完即止。|消費金額以每單折實總金額計算。|每人只限獲贈購物袋1次。

優惠三

消費折實滿HK$300送「HK$30優惠券」1張*

「HK$30優惠券」以每單消費折實滿HK$300即送1張。

「HK$30優惠券」於松本清香港全線分店消費

滿HK$300使用1張(不可累積使用)。

優惠券使用期由2025年4月14日至2025年4月30日止。使用條款及細則以優惠券為準。

開幕必買品限定福袋新店限量150個

坑口東港城分店開幕當日推出限量福袋150個，每個HK$139即可購入總值高達HK$989之商品,當中隨機商品包括 ANESSA極防水美肌UV乳液、LUMIURGLAS Skill-less 防水眼線液、Muzigae Mansion旋轉胭脂、WHOMEE胭脂、PALGANTONG CICA 水潤調色妝前底霜、LEUNGESSMORE酵母緊緻滋潤備長炭面膜、Ettusais極幼柔滑眼線筆、Bifesta水嫩柔滑淨透潔，面膏等等,絕對是新店開幕必買品!

樂天熊仔餅角色到場同大家見面，歡迎大家親臨坑口東港城新店 搵樂天熊仔攬攬打卡，身高1.7米

活動日期及時間

2025年4月4日(星期五)及4月5日(星期六)

下午3:00至5:30期間每30分鐘出場一次,合共出場3次:

第一場下午3:00至3:30

第二場下午4:00至4:30

第三場下午5:00至5:30

活動地點:松本清香港坑口東港城店

坑口東港城店 - 2025年4月2日(星期三)正式開業

地址:將軍澳坑口重華路8號東港城1樓116-119號舖

營業時間:星期一至日 10:00 AM 至 10:00 PM

電話:(852) 2388 6686

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】