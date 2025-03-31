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港深西部鐵路｜議員建議前海及深圳灣均設一地兩檢口岸　當局指將與深圳商討

港聞

發布時間： 1 小時前

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深圳前海。（資料圖片）

港深西部鐵路連接洪水橋至深圳前海的港深西部鐵路，運輸及物流局文件指港深雙方同意於深圳側設「一地兩檢」 口岸。今日（31日）在立法會鐵路事宜小組委員會，有議員關注口岸的位置，當局指仍在與深圳方面商討。

民建聯劉國勳指，如果前海和深圳灣都有站，希望政府向中央口岸辦爭取在兩個鐵路站都設置口岸；一條跨境、跨海鐵路造價不菲，如果多一個重要站，對整體成本效益有幫助。他又建議由深圳興建海底隧道，設計建造一體，相信可進一步減輕成本。

運輸及物流局局長陳美寶回應指，目前傾向安排在深圳方進行一地兩檢，至於是否好像議員提到，在深圳灣口岸和前海分別都設一地兩檢，當局會繼續與深圳商討。當局秉持的考慮一定是方便市民，希望進一步完善市民過關後，交通方面的連接性。當局希望爭取今年下半年盡快邀請意向書，以期與深圳方達至目標，同步各自建設，在2035年同步開通，達致統一、共同營運。

實政圓桌的田北辰關注，港深西部鐵路日後會否交由港鐵營運，指如港鐵「冇份」，「冇理由俾流浮山及廈村居民免費轉乘屯馬綫」，屆時是由政府補貼新營運商提供優惠，還是居民將不獲優惠。陳美寶表示，港鐵在營運鐵路方面具有豐富經驗，在鐵路接駁方面亦對市民有利，在招標方面會持開放態度，歡迎港鐵參與，或夥拍其他營辦商組隊競投。

文件無提及洪港鐵路　田北辰：洪水橋附近啲人多得你唔少

田北辰亦關注當局沒有提及洪港鐵路，認為若未來內地旅客來港乘搭屯馬綫出市區，元朗站、錦上路站的市民再上車是「天方夜譚」；未來若無洪港鐵路，「洪水橋附近啲人多得你唔少」。

陳美寶指推進鐵路過程中會研究預留彈性，洪水橋會發展為交通交匯樞紐接駁屯馬綫，並發展智慧運輸交通。田追問「局長完全無答到我問題」、「有待研究」是有還是沒有，陳美寶則說沒有補充。

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