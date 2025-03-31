簡樸房｜議員憂一年難完成登記　黃偉綸：唔好諗住我會延期、不登記後果非常嚴重

▲ 「簡樸房」新方案建議將登記期正式訂為12個月。（資料圖片）

「簡樸房」標準出爐，新方案建議將登記期正式訂為12個月，促使市場盡快改善分間單位的居住環境。立法會房屋事務委員會今（31日）討論簡樸房規管方案，有議員擔心難以在一年內完成登記，當局稱暫無計劃延長期限。

選委界江玉歡指，目前有約11萬個劏房單位，如差不多臨界一年時，登記數目有很大相差，如只有4萬至5萬，當局會如何解決、是否繼續推行；民建聯鄭泳舜則質疑，以往（即劏房租務管制條例）3年完成不了的事，為何現在可短時間內完成登記。

財政司副司長黃偉綸表示，今次業主拒絕登記的罰則較重，對業主登記簡樸房有信心；當局不會因不夠人就延期，反而「唔好諗住我會延期」。他續指，登記很簡單，反問業主為何不做，並強調不登記後果非常嚴重。

輕微違規會警告 嚴重將檢控

實政圓桌田北辰關注，關注若「簡樸房」被租上租，業主與二房東的責任應如何分配，二房東「可否話自己唔知就冇事」。他又關注若登記後出現嚴重違規，局方處理手法是否有足夠阻嚇力，憂慮違規數量過多當局或會處理不及，希望當局解說。

房屋局局長何永賢表示，業主及二房東的責任是否直接在經營單位上得益，如果業主對二房東的違法行為並不知情，有合理辯解則或可接受。若「簡樸房」登記後出現輕微違規，如滅火筒「少少過咗期」，會發出警告敦促業主盡快改善，若屬嚴重則或會即時檢控。

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