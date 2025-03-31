結業潮｜嘉禾黃埔4月10日結業　明起推小食優惠　最後一夜與戲迷重溫四部經典電影

▲ 嘉禾院線在社交平台發文宣布嘉禾黃埔結業消息。（Facebook「嘉禾院線」專頁圖片）

再有戲院預告結業。嘉禾黃埔今日（3月31日）公布，將於4月10日結業，嘉禾院線在社交平台發文形容是「即將完成近16年任務」，該院將於最後營業日4月9日當晚尾場時段，分別呈獻四部經典電影，與戲迷重溫經典。

當晚將設經典回顧場，播放四部經典電影，包括《嫁個有錢人》、《2002》、《風雲雄霸天下》及《金枝玉葉 2》。該院明日（4月1日）起亦會推出小食優惠。

▲ 嘉禾院線在社交平台發文宣布嘉禾黃埔結業消息。（Facebook「嘉禾院線」專頁圖片）

嘉禾黃埔感謝優惠

優惠: 4日1日起小食部一律全單 8 折*

優惠: 4 月9日當天全日指定小食 $16/份*

優惠: 於4月10日-4月30日期間，凡持任何日子之嘉禾黃埔戲飛到任何嘉禾戲院小食部消費滿$60即減$10*

嘉禾黃埔經典回顧場

日期：4月9日（三）

時間：9:30PM

片單：《嫁個有錢人》、《2002》、《風雲雄霸天下》、 《金枝玉葉 2》

特別票價：$40

會員票價：$30

場次戲票現正預售中（網上購票免手續費）

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