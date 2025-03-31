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虐待兒童｜調查：逾三成兒童不知性侵犯行為　家長「家醜不出外傳」成求助阻礙

港聞

發布時間： 1 小時前

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有機構調查發現，本港兒童對性侵犯行為的認知不足，逾3成受訪兒童不清楚哪些行為屬性侵犯。（資料圖片）

有機構調查發現，本港兒童對性侵犯行為的認知不足，逾3成受訪兒童不清楚哪些行為屬性侵犯。此外，部分家長基於「家醜不出外傳」的觀念，選擇不為子女求助，反映社會對兒童性侵犯問題的關注及求助意識仍有待提升。

防止虐待兒童會於2024年12月至2025年3月進行問卷調查，共收回196份年齡由6至17歲的兒童問卷及365份家長問卷。結果顯示，33.7%的受訪兒童不知道哪些行為屬性侵犯，反映兒童在保護自身方面的知識不足。

調查亦發現，8成（80.7%）受訪兒童和近9成（87.2%）家長普遍認為性侵犯者多為陌生人，其次為教練、鄰居及教師。然而，社會福利署資料顯示，不少性侵犯者其實是兒童的熟人，包括同學、朋友及親屬。

在曾懷疑遭受性侵犯的41名受訪兒童中，僅10人表示會選擇求助，其中一半向母親尋求協助。部分兒童不願求助的原因包括感到羞恥、不相信求助有用，以及害怕侵犯者報復。

家長方面，逾9成（91.8%）家長表示了解性侵犯行為的定義，僅有20人（5.5%）曾懷疑子女被性侵犯並向相關機構求助。另外，有8名受訪家長表示如子女不幸遭遇性侵犯，他們不會尋求協助，當中5名受訪家長因「家醜不出外傳」的觀念選擇隱瞞。

針對調查結果，防止虐待兒童會建議政府全面推行學校性教育，針對不同年齡層設計合適的課程，協助兒童辨識性侵犯行為，並提升他們的自我保護能力。同時，政府亦應加強法規監管，特別針對涉及網上誘騙兒童的性侵犯行為，要求網絡供應商設立安全監測系統，阻截不法活動。

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