啟德足球賽︱利物浦、阿仙奴、熱刺、AC米蘭來港 　官網可登記預售

盛事一項接一項，今年7月啟德主場館會舉行「香港足球盛會2025」，四支歐洲足球勁旅來港作賽，分別是利物浦對AC米蘭，阿仙奴對熱刺。門票售價最低399元，即日起可在主辦方TEG Sport官網登記收取預售資料。

利物浦、AC米蘭、阿仙奴和熱刺，會於7月26及31日在啟德主場館比賽。利物浦對AC米蘭的渣打盃重演2005年及2007年的歐聯決賽戲碼，而阿仙奴和熱刺則將於7月31日首次在海外上演「北倫敦打吡」，活動亦會設3場專屬球迷體驗與公開訓練環節。

▲ 四支歐洲足球勁旅7月來港作賽，分別是利物浦對AC米蘭，阿仙奴對熱刺。

比賽門票由399元至2,499元，公開訓練門票為99元起。

而四支球隊的名宿都有出席記招，包括利物浦的大衞占士、 AC米蘭的巴里斯、阿仙奴的沙格拿以及熱刺京治。其中大衞占士說期望領隊史諾能帶領利物浦奪得英超冠軍，暑假帶同獎盃訪港。

▲ 而四支球隊的名宿都有出席記招，包括利物浦的大衞占士、 AC米蘭的巴里斯、阿仙奴的沙格拿以及熱刺京治。

▲ 而四支球隊的名宿都有出席記招，包括利物浦的大衞占士、 AC米蘭的巴里斯、阿仙奴的沙格拿以及熱刺京治。

主辦方TEG Sport估計兩場賽事吸引最少10萬人入場，料有一半為香港以外的球迷，並透露會有一整個星期的活動。

啟德體育園行政總裁莊澤基（John Sharkey）就指，比賽會關上天幕並開冷氣，不擔心天氣又濕又熱。

▲ 而四支球隊的名宿都有出席記招，包括利物浦的大衞占士、 AC米蘭的巴里斯、阿仙奴的沙格拿以及熱刺京治。

▲ 而四支球隊的名宿都有出席記招，包括利物浦的大衞占士、 AC米蘭的巴里斯、阿仙奴的沙格拿以及熱刺京治。

去年國際邁阿密訪港發生美斯齋坐事件，外界關心球員陣容，TEG Sports總監Rachael Carroll表示，球會承諾會帶來最強的球員陣容。之前活動曾傳出改在新加坡舉行，她解釋香港有新球場，球會和商業伙伴等都希望帶賽事來港。活動正申請「M」品牌活動，不過她不便透露申請了多少撥款資助。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】