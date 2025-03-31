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立法會「騎劫」議案風波｜朱國強：以修正案內容提議員議案　還議員暢所欲言機會

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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教育界議員朱國強。（朱國強fb圖片/立法會直播截圖）

【立法會/張宇人/朱國強/梁君彥/謝偉俊】立法會「騎劫」議案風波有新發展，被批「騎劫」的教育界議員朱國強今日宣布，決定以修正案內容，提出「檢視及評估中小學以小班模式教學的成效」議員議案，還議員暢所欲言的機會。

上周四的立法會大會上，自由黨張宇人發言10分鐘後，臨場以其檢視中小學以小班模式教學的成效議案，遭朱國強修正案「騎劫」為由，宣布不動議其議案。朱國強今日在社交社交媒體說，立法會上周未能討論，令議題無法獲得理性及有效討論，造成公共資源無端浪費，引起社會廣泛關注。因此，經過慎重考慮後，決定以修正案內容，提出議員議案。

朱國強：連日來收到教育界同工、家長、市民、議員同僚傳來打氣信息

朱國強希望，透過議案，讓議會聚焦、理性討論，還議員同僚暢所欲言的機會，「相信這樣才是尊重議會，符合議事倫理的做法。」他續指，連日來，收到教育界同工、家長、市民、議員同僚，傳來打氣信息。

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朱國強 自由黨 張宇人 謝偉俊 梁君彥 立法會 政治

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