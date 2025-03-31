公院收費檢討｜因應明年一月實施公院新收費　大灣區病人先導計劃自付診金將調整

▲ 因應明年一月實施公院新收費，大灣區病人先導計劃自付診金將調整。

醫務衞生局於疫情期間補貼病人於大灣區就醫，其後將計劃恆常化。當局今(31日)表示，將延展「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」（先導計劃）至明年3月底，當局表示，因應公院新收費，合資格病人需自付診金費用將調整，適時公布詳情。

合資格病人每次接受港大深圳醫院指定門診診症服務需個人繳付人民幣100元診金。當局表示，於明年一月一日按公營醫療收費改革所訂的專科門診費用相應調整，政府會適時公布詳情。

▲ (資料圖片)

另外，「為向病人提供更具針對性的醫療支援」，合資格病人日後須根據其醫管局覆診預約的門診類別，在港大深圳醫院的對應科室接受診症服務，方可使用先導計劃提供的資助。

當局表示， 自2023年5月10日至今年二月底，累計5100名合資格病人已參加先導計劃，當中逾六成為65歲或以上長者。根據港大深圳醫院去年年底進行的病人問卷調查，約九成受訪者對服務表示滿意。

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