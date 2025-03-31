北都發展｜北都3個「片區」共收22份意向書　今年下半年至明年招標

▲ 北部都會區將以「片區」形式發展。(資料圖片)

發展局表示，去年12月31日就位於洪水橋／厦村新發展區、粉嶺北新發展區及新田科技城的三個「片區開發」試點邀請市場提交意向書，至今日（31日）截止，共收到22份意向書。

發言人表示，是次提交意向書的企業／機構包括本地和內地的發展商、承建商、綜合企業和電商物流公司等。隨即會整理及分析蒐集到的意見，以決定「片區開發」試點的範圍、發展參數、工程要求和財務安排等，從而敲定日後招標的細節和條款。

發言人表示，由於有關意見涉及個別企業的商業敏感資料，不宜公開，但我們日後招標的條款會適當地反映有關意見。

當局稱，「片區開發」是北部都會區創新及多元的發展模式之一。在「片區開發」下，政府會揀選具規模的地塊，包括具商業價值用地和公共設施用地，由招標投得項目的發展商綜合開發，以期更好使用私人市場力量，提速建設北部都會區，並減輕政府的財政支出。發展局將全力推展三個「片區開發」試點項目，計劃在今年下半年起至明年陸續為三個試點進行招標。

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