  • 13°C
香港時間：202541日 (二) 00:34

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北都發展｜北都3個「片區」共收22份意向書　今年下半年至明年招標

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

北部都會區將以「片區」形式發展。(資料圖片)

發展局表示，去年12月31日就位於洪水橋／厦村新發展區、粉嶺北新發展區及新田科技城的三個「片區開發」試點邀請市場提交意向書，至今日（31日）截止，共收到22份意向書。  　　

發言人表示，是次提交意向書的企業／機構包括本地和內地的發展商、承建商、綜合企業和電商物流公司等。隨即會整理及分析蒐集到的意見，以決定「片區開發」試點的範圍、發展參數、工程要求和財務安排等，從而敲定日後招標的細節和條款。

發言人表示，由於有關意見涉及個別企業的商業敏感資料，不宜公開，但我們日後招標的條款會適當地反映有關意見。

當局稱，「片區開發」是北部都會區創新及多元的發展模式之一。在「片區開發」下，政府會揀選具規模的地塊，包括具商業價值用地和公共設施用地，由招標投得項目的發展商綜合開發，以期更好使用私人市場力量，提速建設北部都會區，並減輕政府的財政支出。發展局將全力推展三個「片區開發」試點項目，計劃在今年下半年起至明年陸續為三個試點進行招標。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

七師傅2025預言｜七仙羽警告復活節避去三地旅遊　回應日本漫畫家地震預言：其實唔使等到7月
七師傅2025預言｜七仙羽警告復活節避去三地旅遊　回應日本漫畫家地震預言：其實唔使等到7月
緬甸地震︱泰國命理師去年精準預言緬甸大地震影響曼谷　其中1個預言與7月日本災難吻合？
緬甸地震︱泰國命理師去年精準預言緬甸大地震影響曼谷　其中1個預言與7月日本災難吻合？
遊日注意︱日本最新估算南海海槽大地震恐致近30萬人死亡損292兆日元　764市鎮面臨至少3米海嘯
遊日注意︱日本最新估算南海海槽大地震恐致近30萬人死亡損292兆日元　764市鎮面臨至少3米海嘯
七仙羽神預測︱七師傅提醒去邊個國家地區要小心　七仙羽分享本周幸運數字/顏色/生肖
七仙羽神預測︱七師傅提醒去邊個國家地區要小心　七仙羽分享本周幸運數字/顏色/生肖
急症室最長等候時間（04月01日 時間00:05）
急症室最長等候時間（04月01日 時間00:05）