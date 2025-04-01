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美國制裁｜美國制裁林定國、董經緯、蕭澤頤、區志光等六位官員　港府強烈譴責

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 34 分鐘前

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【美國制裁/林定國/蕭澤頤/區志光】美國宣布制裁律政司司長林定國、駐港國安公署署長董經緯、國安委秘書長區志光、警務處處長蕭澤頤等六位內地及香港官員。

六名被制裁的包括兩位負責國安工作的警務處助理處長。名單如下：

董經緯，駐港國安公署署長

林定國，律政司司長（美國指其負責制定、實施《國家安全法》）

區志光，香港國家安全委員會秘書長

蕭澤頤，警務處處長（蕭澤頤明日退休）

趙詠蘭，警務處助理處長(國家安全1)；她於2018年晉升總警司，先後掌管人事部人力資源科及駐守國家安全處；2021年擢升並出任警務處助理處長（國家安全1）

王忠巡，警務處助理處長(國家安全2)；2022年3月，王晉升警務處助理處長，接任警察學院院長一職。2023年4月調任警務處助理處長（國家安全2）

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美國政府當地時間周一宣布，對六名中國及香港官員實施制裁，理由是他們在境外利用香港國家安全法恐嚇、壓制和騷擾19名逃亡海外的民主人士，包括一名美國公民和4名美國居民。

上述受制裁人員在美國境內或由美國人代為持有、控制的所有財產均被凍結，且須向美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）報告。美國公民及在美國境內或經由美國進行的任何交易，若涉及上述人士的資產或利益，均被禁止，除非獲得OFAC許可或豁免。此等禁止事項亦包括為受制裁人士提供資金、物資或服務，或從其獲得任何資金或物資。

港府：全力保障各人員合法權益

港府凌晨發聲明，強烈譴責美國將六位中央及香港官員列入所謂「制裁」名單，妄圖恫嚇維護國家安全的相關官員，「再次顯露美國霸權主義下的野蠻，與其近期對不同國家及地區施以欺負和壓迫手段的霸凌野蠻同出一轍。」港府發言人指，香港特區官員對美國所謂「制裁」嗤之以鼻，會繼續堅定不移維護國家安全。特區政府全力保障各人員的合法權益。

港府發言人指出︰「美國聲明中所提及的指明潛逃者被通緝和被法院發出拘捕令，並非因為他們『行使發表的自由』，而是因為他們一直潛藏美國、英國和澳洲等地，並在當地繼續公然從事危害國家安全的勾當，包括煽動分裂國家、請求外國對中華人民共和國及香港特區進行『制裁』、封鎖及採取其他敵對行動，美方卻包庇其惡行，特區政府因此有需要依法採取一切合法措施，包括《維護國家安全條例》第89條下指明的措施，以強烈打擊有關行為。」

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