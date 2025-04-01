美國制裁｜林定國：有關制裁不影響工作和生活　國安公署：美制裁必受回擊

▲ 律政司司長林定國。（林定國Facebook圖片）

【美國制裁/林定國/蕭澤頤/區志光/董經緯】美國以進行跨國打壓及損害香港自治為由，制裁律政司司長林定國等6名中央和香港特區官員。

林定國回應傳媒查詢表示，有關制裁對他毫無影響，不影響他的工作和生活。他認為，最佳應對方法是沉著應戰，更團結、更努力和更堅決地維護國家安全和利益，以及香港的穩定和繁榮。

林定國又指，客觀而言，實施制裁的理由完全站不住腳。他說，維護國家安全條例實施的措施，不單為履行維護國家安全憲制責任，亦完全符合國際法和國際關係基本原則。相反美國政府實施的單邊制裁，完全違反國際法和國際關係基本原則，是赤裸裸的霸權欺凌行為，目的只是企圖阻嚇參與維護國家安全工作的人員。

遭制裁的還有駐港國安公署署長董經緯。公署發言人今日發表聲明嚴厲譴責，指美國制裁註定徒勞，必受回擊，並嚴正警告任何外部勢力妄圖干涉香港維護國家安全必定碰壁。

發言人指出，近年來，香港局勢由亂到治走向由治及興，美方氣急敗壞，持續妖言惑眾，大搞政治操弄，三番五次祭出「制裁大棒」，充分說明香港厲行國安法治戳中其痛點，充分暴露其毫無底線的強盜邏輯。美方見不得香港「國安家好」，不惜自曝其短，不憚民意滔滔，不顧國際觀瞻，偽善「雙標」令人不齒。

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