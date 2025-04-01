美國制裁｜「一哥」蕭澤頤臨退休遭制裁　歷任國安處助理處長均「上榜」

▲ 蕭澤頤獲延任至2025年4月1日。（政府新聞網圖片）

【美國制裁/蕭澤頤/趙詠蘭/王忠巡】美國政府宣布制裁6位內地及香港官員，包括明日將退休的警務處處長蕭澤頤。另外兩位負責國安工作的的國安處助理處長趙詠蘭和王忠巡同遭制裁。現時警方國安處四高層，均在不同時期遭美國制裁。

1966年4月2日出生的蕭澤頤，明日迎來59歲生日，同時亦將正式退休。蕭澤頤1988年加入警隊任職督察，2019年11月，晉升並獲委任為警務處副處長（行動），2021年6月，獲任命為警務處處長。他原在2023年4月2日達退休年齡，但獲延任2年至今年4月1日，即今日。政府發言人當時表示，蕭澤頤獲延任，目的是便利警隊管理層順利交接。

▼ 點擊圖片放大 +2

至於趙詠蘭，1996年加入警務處任職督察，她於2018年晉升總警司，先後掌管人事部人力資源科及駐守國家安全處；2021年擢升並出任國安處助理處長。趙詠蘭曾先後於內地及海外多所院校受訓，包括北京清華大學、上海浦東幹部學院、美國哈佛大學甘迺迪政府學院及澳洲警察管理學院。

王忠巡長時間負責刑偵及情報工作

另一位國安處助理處長王忠巡，同於1996年加入警隊任督察，他大部分時間在警區、總區及總部層面肩負刑偵及情報工作。王忠巡在2018年晉升總警司，掌管刑事情報科；2020年7月1日調任國家安全處。20221年3月，晉升警務處助理處長，接任警察學院院長一職，2023年4月，調任國安處助理處長。

王曾受訓於浦東幹部學院、國家行政學院、加拿大警察學院、英國倫敦警察廳刑偵學院和美國聯邦調查局國家學院。

警方國安處四高層均遭制裁

現時警方國安處四位高層，均遭美國制裁，包括警務處副處長（國家安全）簡啟恩，國安處處長江學禮。二人均在出任警務處助理處長（國家安全）時，於2021年1月遭美國制裁。其中，簡啟恩在2021年11月，獲擢升並出任國安處處長，2023年5月，獲任命為副處長（國家安全），擔任警務處維護國安部門的負責人。

而江學禮，則在2023年4月，獲擢升並出任國安處處長。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】