陳錦鴻近況︱58歲陳錦鴻近況爆光令網民感意外　停工照顧自閉兒栽培成鋼琴家

▲ 陳錦鴻近況曝光。

【陳錦鴻 / 杜雯惠 / 自閉症】現年58歲前TVB當家小生陳錦鴻曾參演《天地豪情》、《創世紀》等經典劇集，他在2004年與杜雯惠結婚，2007年誕下兒子陳駕樺（Edgar），可是當Edgar3歲半仍未懂說話，於是陳錦鴻與夫婦發現兒子患有自閉症。

為了照顧兒子，陳錦鴻自2011年拍完TVB劇集《萬凰之王》後決定不繼約，停工專注家庭，直至2019年才復出參演ViuTV劇《婚內情》而已。

陳錦鴻曾出版一本育兒書，在去年他出席內地活動分享決定不工作留家照顧兒子，多年來照顧兒子點滴，說：「就是一個字、一個字教他講，跟他玩遊戲，煮飯給他吃，跟他按摩推拿，讓他明白到原來跟爸爸媽媽一起是很好的。」

暖男爸爸陳錦鴻為自閉子升中奔波不抱怨 樂觀廿四孝爸爸：照顧兒子比拍劇更滿足

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陳錦鴻近況︱笑容和藹燦爛

在日前，有網民在小紅書上騷出多張「野生捕獲」陳錦鴻的合照。

從照片可見身穿黑色連帽毛領羽絨外套的他，自然地優雅老去，但因面型瘦令額角皺紋十分明顯，額前頭髮亦較稀疏，感覺蒼老了不少，雖然陳錦鴻看來有點憔悴，但笑容十分和藹燦爛。

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陳錦鴻近況︱發掘兒子音樂才華

其實陳錦鴻與太太杜雯惠在去年10月底曾接受劉雅麗的YouTube頻道直播訪問，當時他透露兒子Edgar就讀在國際學校，並於2019年開始學鋼琴，而且在5年內考獲演奏級證書。罕有露面的Edgar還在頻道上亮相，即場演奏鋼琴大騷音樂才華。

在直播中所見，Edgar非常高大，還熱情地向鏡頭打招呼，以及向觀眾介紹他要演奏的鋼琴曲，雖然說話有些急促，但可表達到意思亦可清楚對答，可見說話狀況大有改善。杜雯惠表示，兒子雖然有自閉症，但只要找到可以令他投入、喜愛的事，他一樣可有所展所長！

同時在當時訪問中，陳錦鴻講停工感受：「呢10年時間我當自己喺屋企扮演一個角色，每日都演緊戲，所以無論佢做錯、表達得唔好或者唔理解都好，我都好有耐性、好好笑容，Keep住自己嘅情緒去面對佢，我當扮演一個角色，如果唔係我好容易畀佢影響到情緒或者作息。」

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