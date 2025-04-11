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校園直擊｜馬鞍山靈糧幼稚園辦童藝展　幼兒盡展中華文化特色童趣藝術品

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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馬鞍山靈糧幼稚園辦「馬靈遊『中』童藝展」，展出學生具中華文化特色的童趣藝術品。

馬鞍山靈糧幼稚園近年舉辦了各式各樣的中華文化推廣活動，三至六歲的幼兒透過對中華文化和藝術的認識，逐漸不同的傳統藝術產生濃厚的興趣與熱愛。為讓幼兒深入了解不同的傳統藝術形式，並發掘幼兒的興趣與潛能，學校全力為學生創造學習和表現機會。

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農曆新年期間，學校安排學生在靈糧花市活動中演出武術，又可欣賞雜耍等技藝；二月至三月期間，學校更結合中國文學與藝術，透過童謠、詩詞等，刺激各級幼兒創作出別樹一格的藝術作品，並於3月28日起一連三天在馬鞍山廣場舉辦「中華文化藝術展覧」——「馬靈遊『中』童藝展」，向公眾展示充滿童趣且具中華文化特色的藝術作品，為幼兒的中華藝術傳承夢，打開希望之門。

「琴匠工作室」負責人與謝校長到場向公眾介紹製作音箱的過程。(學校提供)

中華文化博大精深，藝術形式更是五花八門，要讓年紀不同、興趣及能力各異的幼兒掌握重點、享愛創作的樂趣，以及發揮創意，非常考驗老師的帶領。馬鞍山靈糧幼稚園謝佩珊校長表示：「藝術創作來源至生活，小朋友知識和技能的建構，也需要生活體驗的加持，所以我們各級老師結合文學，又透過生活接觸，引起動機，然後讓小朋友體驗不同的傳統藝術，並鼓勵他們發揮創意，創作屬於自己的獨特作品。同時，老師也根據不同年齡層小朋友的能力來揀選藝術形式。」謝校長表示幼兒作品本身已表現出獨特的魅力，而創作過程更有重大意義的發現，希望與公眾分享各級幼兒的創作過程。

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幼兒創作過程

幼兒班老師透過唐詩《觀游魚》引發三至四歲的幼兒對金魚的興趣，然後老師帶領幼兒到金魚探索館，近距離接觸及觀察金魚。幼兒對金魚游動的姿態留下非常深刻的印象，老師便一方面趁機教授他們運用黏土搓捏出金魚的造型，另一方面又通過讓幼兒認識傳統工藝拓印技術，繼而創作出金魚版畫。

由於低班四至五歲的幼兒能力較佳，老師安排他們透過唐詩《憫農》，再加上親身嘗試農耕，體驗農夫耕作的辛勞，從而教導幼兒學習珍惜食物。之後，老師請幼兒商討珍惜食物的方法，並延伸創作各種陶器。當中有幼兒表示自己製作了一個花盆，用來栽種自己喜歡的蔬菜，並保證不會浪費，會將全部蔬菜吃完。有幼兒表示自己製作了一隻碟，可以放少少菜和肉，這樣就不會造成浪費。

馬鞍山靈糧幼稚園一連三天在馬鞍山廣場舉辦「中華文化藝術展覧」— 「馬靈遊『中』童藝展」，向公眾展示充滿童趣且具中華文化特色的藝術作品。(學校提供)

又有幼兒閱讀了繪本《露莉的中國茶》後，對中國茶道產生興趣，老師便安排他們和茶藝工作坊的茶藝師交流，從中去認識和觀察茶具。然後，幼兒用泥巴製作了形態各異的茶具，並為茶具添上不同的裝飾。老師也透過粵語童謠《一枝竹仔》讓幼兒認識竹的特性，並講解「團結就是力量」的重要性。

老師邀請了燈籠紮作師傅，向幼兒介紹傳統紮作工藝，並讓幼兒製作竹藝風鈴，以及共同製作「小紅與小藍」兩盞魚形燈籠，讓幼兒從中親身體會「團結就是力量，齊心便事成」的道理。同時，老師也藉《遊子吟》讓幼兒一方面體會母愛，一方面認識編織工藝，其後讓他們發揮創意，利用七彩毛線編織出雨傘、地毯和吊飾。

中國製作印章已有三千多年歷史，馬鞍山靈糧靈糧幼稚園老師透過與高班學生閱讀《愛蓋章的國王》，引起興趣，幼兒紛紛表示想了解印章的用途和製作方法。其後，老師安排學生與雕刻家互動，從中觀摩篆刻工藝。最後，五至六歲的孩子運用小小的花泥，刻劃出屬於自己的印章。

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以上這些作品都是結合中國文學和藝術的創作，由生活中取材，並使用不同藝術形式，再延伸而出的作品。謝校長表示這次展覽中有一件十分特別的展品，這是早前馬鞍山靈糧幼稚園師生與「琴匠工作室」合作的環保作品。該展品於三月初也在青年議會及深水埗民政事務處合辦之「聲影寮天室」展覽中向公眾展示。

謝校長稱：「馬鞍山靈糧幼稚園非常榮幸可以為大師所製作的音箱『著靚衫』。有關音箱由琴匠工作室使用退役木卡板製作而成，然後由我們低班及高班學生為音箱設計外觀，將近日從『茶具』及『春天』的認知與構想中，在音箱上創作出來，設計了『茶具的聯想』、『春天繁花』兩個作品，充份展示了孩子們的奇思妙想，同時更有效推動環保意識。是次展覽後，音箱將會寄居在校舍內，繼續發揮『琴匠』與靈糧小小藝術家所賦予的生命力，與孩子們共譜成長的樂章。」

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