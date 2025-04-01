飛機安全｜法航乘客飛機上跌手機　1個原因超危險　逾300乘客原機折返

【法國航空／手機／鋰電池】搭飛機注意！法國航空（Air France）一班由巴黎飛往加勒比海的長途航班，近日因一名乘客的手機意外掉落座椅縫隙並卡入機艙出風口，機組基於安全考量緊急於法國西岸上空折返，導致全機近400人行程延誤。

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飛機安全｜手機卡出風口 航班被逼返航

據航空媒體《AirPlusNews》報道，涉事航班AF750由波音777執飛，載有375名乘客及12名機組人員。起飛約2小時後，一名乘客的手機滑落至座椅周邊的出風口，且難以取出。儘管未立即引發故障，機長評估後仍決定返航巴黎戴高樂機場。飛機於當日下午3時25分安全降落，並在20分鐘後重新起飛。

同類事件在一個月內發生第二宗，上月亦有一部手機卡入出風口，最終導致航班取消。

法國航空表示正檢討相關應急程序，並呼籲乘客配合安全指示。有業界人士分析指，隨電子設備普及，類似事件恐更頻繁，需從設計層面優化機艙結構以降低風險。

飛機安全｜鋰電池短路可在空中引起爆炸

專家指出，手機、平板等電子設備的鋰電池若因擠壓或短路過熱，可能引發冒煙、起火甚至爆炸，在密閉機艙內尤其危險。國際民航組織（ICAO）早將鋰電池列為「第9類危險品」，多國相應加強規管。

香港民航處4月7日起實施新規，禁止乘客在航班上使用外置充電器為電子設備充電，亦不得將其存放於行李架，以防鋰電池起火。美國聯邦航空管理局（FAA）數據顯示，2023年全美共錄得31宗鋰電池相關航機事故，較前年增加24%。

綜合航空安全專家提醒，乘客搭乘飛機時應注意：

固定隨身電子設備：使用收納包或口袋，避免滑落縫隙。

避免自行取物：若物品卡入機艙結構，應立即通知機組人員，切勿強行拆卸。

遵守充電規定：部分航空公司已禁止使用移動電源，登機前需確認最新指引。

飛機安全｜帶「尿袋」上機6大注意事項

現代人旅行或出差時，行動電源（俗稱「尿袋」）已成為必備物品，但由於航空安全規定，乘客攜帶行動電源上機時需遵守相關限制。據國際航空運輸協會（IATA）的旅客攜帶鋰電池規定，乘客可攜帶容量不超過100Wh的行動電源上機，容量介於100Wh至160Wh的行動電源需事先申請，超過160Wh的行動電源則禁止攜帶。綜合各航空公司官網公布的行李政策，以下是6大注意事項：

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1. 行動電源必須手提上機，不可寄艙

任何行動電源、相機鋰電池或充電池均必須隨身攜帶，不可放入寄艙行李中。此外，近年流行的內置電池或摩打行李車也需拆卸電池並手提上機，不可寄艙。

2. 行動電源數量及容量限制

不同航空公司對行動電源的攜帶數量和容量有不同規定。根據國際航空運輸協會（IATA）的標準，大多數航空公司禁止攜帶超過160瓦時（Wh）的大型鋰電池上機。部分航空公司甚至要求容量介於100Wh至160Wh之間的電池需事先申請方可攜帶。

乘客可透過以下公式將常見的毫安時（mAh）轉換為瓦時（Wh）：

瓦時（Wh） = 充電池工作電壓（V） × 毫安時（mAh） ÷ 1000

建議選擇直接標明Wh數值的行動電源，以避免安檢時因無法確認容量而被沒收。

3. 充電線接口需密封

部分航空公司為防止乘客在飛行期間使用行動電源，要求乘客在登機前用膠紙密封所有充電線接口。

4. 行動電源需放置於座椅下方

部分航空公司規定，行動電源在飛行期間必須放在前方座椅下的隨身物品中，不可放置在客艙上方的行李架內。

5. 飛行期間禁止使用行動電源

在飛機起飛、飛行及降落期間，乘客不得使用行動電源為設備充電，以確保飛行安全。

6. 無線充電亦受限制

即使使用無線充電功能（如MagSafe），部分航空公司仍視其為違規行為，乘客需遵守相關規定。

飛機安全｜10大港人常用航空公司行動電源容量限制

攜帶行動電源上機時，乘客需留意不同航空公司的具體規定，確保行動電源符合容量限制及放置要求。綜合港人經常乘搭的10大航空公司，以下是對行動電源的攜帶規定摘要，可供參考；數量方面，每位乘客可攜帶最多20個備用電池：

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國泰航空：行動電源容量不得超過100Wh，超過100Wh但低於160Wh需事先申請。

香港航空：禁止攜帶超過160Wh的行動電源，100Wh至160Wh需申請。

香港快運：行動電源容量不得超過100Wh。

新加坡航空：行動電源容量不得超過100Wh，超過需申請。

日本航空：行動電源容量不得超過160Wh。

大韓航空：行動電源容量不得超過100Wh。

阿聯酋航空：行動電源容量不得超過160Wh。

泰國航空：行動電源容量不得超過100Wh。

澳洲航空：行動電源容量不得超過100Wh。

美國航空：行動電源容量不得超過100Wh。

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