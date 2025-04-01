  • 16°C
香港時間：202541日 (二) 11:12

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飛機安全｜法航乘客飛機上跌手機　1個原因超危險　逾300乘客原機折返

食用安全

撰文： 黃堯姿

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

分享：

分享：

熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【法國航空／手機／鋰電池】搭飛機注意！法國航空（Air France）一班由巴黎飛往加勒比海的長途航班，近日因一名乘客的手機意外掉落座椅縫隙並卡入機艙出風口，機組基於安全考量緊急於法國西岸上空折返，導致全機近400人行程延誤。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜2個動作助準媽媽伸展側身

飛機安全｜手機卡出風口 航班被逼返航

據航空媒體《AirPlusNews》報道，涉事航班AF750由波音777執飛，載有375名乘客及12名機組人員。起飛約2小時後，一名乘客的手機滑落至座椅周邊的出風口，且難以取出。儘管未立即引發故障，機長評估後仍決定返航巴黎戴高樂機場。飛機於當日下午3時25分安全降落，並在20分鐘後重新起飛。

同類事件在一個月內發生第二宗，上月亦有一部手機卡入出風口，最終導致航班取消。

法國航空表示正檢討相關應急程序，並呼籲乘客配合安全指示。有業界人士分析指，隨電子設備普及，類似事件恐更頻繁，需從設計層面優化機艙結構以降低風險。

飛機安全｜鋰電池短路可在空中引起爆炸

專家指出，手機、平板等電子設備的鋰電池若因擠壓或短路過熱，可能引發冒煙、起火甚至爆炸，在密閉機艙內尤其危險。國際民航組織（ICAO）早將鋰電池列為「第9類危險品」，多國相應加強規管。

香港民航處4月7日起實施新規，禁止乘客在航班上使用外置充電器為電子設備充電，亦不得將其存放於行李架，以防鋰電池起火。美國聯邦航空管理局（FAA）數據顯示，2023年全美共錄得31宗鋰電池相關航機事故，較前年增加24%。

綜合航空安全專家提醒，乘客搭乘飛機時應注意：

  • 固定隨身電子設備：使用收納包或口袋，避免滑落縫隙。
  • 避免自行取物：若物品卡入機艙結構，應立即通知機組人員，切勿強行拆卸。
  • 遵守充電規定：部分航空公司已禁止使用移動電源，登機前需確認最新指引。

飛機安全｜帶「尿袋」上機6大注意事項

現代人旅行或出差時，行動電源（俗稱「尿袋」）已成為必備物品，但由於航空安全規定，乘客攜帶行動電源上機時需遵守相關限制。據國際航空運輸協會（IATA）的旅客攜帶鋰電池規定，乘客可攜帶容量不超過100Wh的行動電源上機，容量介於100Wh至160Wh的行動電源需事先申請，超過160Wh的行動電源則禁止攜帶。綜合各航空公司官網公布的行李政策，以下是6大注意事項：

點擊圖片放大
+6
+5

1. 行動電源必須手提上機，不可寄艙

任何行動電源、相機鋰電池或充電池均必須隨身攜帶，不可放入寄艙行李中。此外，近年流行的內置電池或摩打行李車也需拆卸電池並手提上機，不可寄艙。

2. 行動電源數量及容量限制

不同航空公司對行動電源的攜帶數量和容量有不同規定。根據國際航空運輸協會（IATA）的標準，大多數航空公司禁止攜帶超過160瓦時（Wh）的大型鋰電池上機。部分航空公司甚至要求容量介於100Wh至160Wh之間的電池需事先申請方可攜帶。

乘客可透過以下公式將常見的毫安時（mAh）轉換為瓦時（Wh）：

瓦時（Wh） = 充電池工作電壓（V） × 毫安時（mAh） ÷ 1000

建議選擇直接標明Wh數值的行動電源，以避免安檢時因無法確認容量而被沒收。

3. 充電線接口需密封

部分航空公司為防止乘客在飛行期間使用行動電源，要求乘客在登機前用膠紙密封所有充電線接口。

4. 行動電源需放置於座椅下方

部分航空公司規定，行動電源在飛行期間必須放在前方座椅下的隨身物品中，不可放置在客艙上方的行李架內。

5. 飛行期間禁止使用行動電源

在飛機起飛、飛行及降落期間，乘客不得使用行動電源為設備充電，以確保飛行安全。

6. 無線充電亦受限制

即使使用無線充電功能（如MagSafe），部分航空公司仍視其為違規行為，乘客需遵守相關規定。

飛機安全｜10大港人常用航空公司行動電源容量限制

攜帶行動電源上機時，乘客需留意不同航空公司的具體規定，確保行動電源符合容量限制及放置要求。綜合港人經常乘搭的10大航空公司，以下是對行動電源的攜帶規定摘要，可供參考；數量方面，每位乘客可攜帶最多20個備用電池：

點擊圖片放大
+10
+9

國泰航空：行動電源容量不得超過100Wh，超過100Wh但低於160Wh需事先申請。

香港航空：禁止攜帶超過160Wh的行動電源，100Wh至160Wh需申請。

香港快運：行動電源容量不得超過100Wh。

新加坡航空：行動電源容量不得超過100Wh，超過需申請。

日本航空：行動電源容量不得超過160Wh。

大韓航空：行動電源容量不得超過100Wh。

阿聯酋航空：行動電源容量不得超過160Wh。

泰國航空：行動電源容量不得超過100Wh。

澳洲航空：行動電源容量不得超過100Wh。

美國航空：行動電源容量不得超過100Wh。

相關文章：

【充電意外】「尿袋」充電時突爆炸 恐怖畫面曝光官方事後咁回應 【附安全充電貼士】

飛機安全｜全球最安全航空公司2025 國泰排呢個名次香港快運列最安全廉航

飛機安全｜濟州航空空難引飛行安全憂慮 全球最安全航空公司TOP25名單  香港僅「呢間」上榜躋身前10

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

飛機意外｜飛機遇湍流突急速驟降　女子沒扣安全帶致脊椎骨折撞破頭
16:52 2024/12/16
飛機意外｜飛機遇湍流突急速驟降　女子沒扣安全帶致脊椎骨折撞破頭
飛機安全｜濟州航空空難引飛行安全憂慮　全球最安全航空公司TOP25名單 香港僅「呢間」上榜躋身前10
17:17 2024/12/30
飛機安全｜濟州航空空難引飛行安全憂慮　全球最安全航空公司TOP25名單 香港僅「呢間」上榜躋身前10
飛機安全｜全球最安全航空公司2025　國泰排呢個名次香港快運列最安全廉航
12:12 2025/01/14
飛機安全｜全球最安全航空公司2025　國泰排呢個名次香港快運列最安全廉航
飛機安檢｜「打喊露」都出事？機場5行為恐觸安檢警號　航空安全專家揭2關鍵加快通關
13:28 2025/01/17
飛機安檢｜「打喊露」都出事？機場5行為恐觸安檢警號　航空安全專家揭2關鍵加快通關
飛機安全｜香港航空客機急降福州　疑行李架「尿袋」起火驚險片段曝光
11:28 2025/03/21
飛機安全｜香港航空客機急降福州　疑行李架「尿袋」起火驚險片段曝光

你可能感興趣

飛機意外｜飛機遇湍流突急速驟降　女子沒扣安全帶致脊椎骨折撞破頭
16:52 2024/12/16
飛機意外｜飛機遇湍流突急速驟降　女子沒扣安全帶致脊椎骨折撞破頭
飛機安全｜濟州航空空難引飛行安全憂慮　全球最安全航空公司TOP25名單 香港僅「呢間」上榜躋身前10
17:17 2024/12/30
飛機安全｜濟州航空空難引飛行安全憂慮　全球最安全航空公司TOP25名單 香港僅「呢間」上榜躋身前10
飛機安全｜全球最安全航空公司2025　國泰排呢個名次香港快運列最安全廉航
12:12 2025/01/14
飛機安全｜全球最安全航空公司2025　國泰排呢個名次香港快運列最安全廉航
健康問題 健康養生 交通事故 無線充電 美國聯邦航空管理局 法國航空

最高瀏覽

七師傅2025預言｜七仙羽警告復活節避去三地旅遊　回應日本漫畫家地震預言：其實唔使等到7月
七師傅2025預言｜七仙羽警告復活節避去三地旅遊　回應日本漫畫家地震預言：其實唔使等到7月
緬甸地震︱泰國命理師去年精準預言緬甸大地震影響曼谷　其中1個預言與7月日本災難吻合？
緬甸地震︱泰國命理師去年精準預言緬甸大地震影響曼谷　其中1個預言與7月日本災難吻合？
七仙羽神預測︱七師傅提醒去邊個國家地區要小心　七仙羽分享本周幸運數字/顏色/生肖
七仙羽神預測︱七師傅提醒去邊個國家地區要小心　七仙羽分享本周幸運數字/顏色/生肖
遊日注意︱日本最新估算南海海槽大地震恐致近30萬人死亡損292兆日元　764市鎮面臨至少3米海嘯
遊日注意︱日本最新估算南海海槽大地震恐致近30萬人死亡損292兆日元　764市鎮面臨至少3米海嘯
緬甸地震｜緬甸7.9級強震能量相當於177顆原子彈　專家示警： 台灣未來數周恐爆6級地震
緬甸地震｜緬甸7.9級強震能量相當於177顆原子彈　專家示警： 台灣未來數周恐爆6級地震