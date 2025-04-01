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蘋果更新｜iOS 18.4登場！Apple Intelligence增支援簡體中文

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 58 分鐘前

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蘋果（Apple）今（1日）公布iOS 18.4更新，iPhone用戶目前已經可以透過OTA方式更新。而今次的更新重點，主要是針對功能介面進行一些調整，以及修復部分問題，同時還有Apple Intelligence的更新。其中最令人驚喜的，相信是Apple Intelligence功能擴展至更多語言與地區，支援更多新語言，當中包括簡體中文。

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今次iOS 18.4的重點更新包括：

1）Apple Intelligence支援簡體中文

在此次iOS 18.4中，Apple Intelligence增加對多種語言支援，包括：法語、德語、義大利語、葡萄牙語（巴西）、西班牙語、日語、韓語和中文（簡體），以及針對新加坡和印度的在地化英語。

2）推出優先通知功能

iOS 18.4推出優先通知（Prioritize Notifications）新功能，系統會自動識別重要通知，並顯示在鎖定畫面的專屬位置。不過該功能僅在Apple Intelligence啟用狀態下才能使用，用戶可在設定中自定義通知的優先級別。

3）8款全新Emoji

在最新的iOS 18.4中，加入了8種全新emoji，包括：

  • 根莖類蔬菜
  • 黑眼圈表情
  • 鏟子
  • 豎琴
  • 水濺痕跡
  • 枯樹
  • 薩克旗（Flag of Sark）
  • 指紋

4）加入氛圍音樂

iOS 18.4推出全新氛圍音樂（Ambient Music），控制中心可播放符合情境的環境音樂，分為：助眠、放鬆、專注、健康4大類別。只要升級至iOS 18.4後，在控制中心加入「環境音樂」快捷鍵就可以快速啟用，但值得一提的是，用戶不能挑選歌單內容，只能切換上下首、調整音量等。

5）相簿功能更新

在iOS 18.4中，「相簿」會新增過濾條件、以媒體類型和其他項目重新排序、以修改日期編排相簿、停用最新檢視及分享功能、如Face ID啟用隱藏照片不會輸入至Mac或PC上。

6） Action Button動作按鈕支援視覺智能

蘋果先前在iOS 18.2推出視覺智能（Visual Intelligence）功能，不過僅限制iPhone 16的「相機控制」按鍵才能觸發。Apple是次也透過iOS 18.4調整設計，讓iPhone 15 Pro系列及iPhone 16e也能透過動作按鈕啟動視覺智能功能。

7）其他功能更新

  • 「Image Playground」加入「素描」風格，創作高度細緻的學院派筆觸
  • 控制中心新增Apple Intelligence功能開關
  • Apple CarPlay主畫面更新
  • 屏幕使用時間限制不能刪除
  • App Store加入用戶評價摘要及暫停下載功能

另外，visionOS 2.4也在同日推出，Apple Intelligence功能也將同步登陸。但值得留意的是，目前僅限於將Siri及裝置語言均設定為英文（美國）的用戶，並以Beta版本形式提供。

Apple Vision Pro第一輪登場的Apple Intelligence功能包括：

1）「書寫工具」

讓用户可以於「郵件」、「備忘錄」及眾多第三方app上近乎所有可書寫之處重寫、校對和撮寫內容。用户可運用「重寫」調整書寫內容的語氣，令其更友好、專業或簡潔，或以「描述你的更改」(Describe Your Change) 具體指明相關修改要求。

「校對」協助檢查文法、用詞及句子結構，同時提供修改建議。用户亦可於選取文字後，運用「撮寫」以不同格式概括內容。運用「撰寫」工具，用户可要求ChatGPT從其系統中的「書寫工具」功能，為其生成應付不同需要的內容。

2）「影像樂園Image Playground」

讓用户可根據主題、服裝、配飾及地點等概念，創作有趣且獨特的影像。用户可輸入自己的文字描述，甚至可運用其相片圖庫中的相片，創作與家人或朋友相似的影像。此體驗直接整合至「訊息」和「Freeform」等 app，同時亦於Apple Vision Pro以獨立app形式提供。

3）「智慧型回覆」

在「訊息」和「郵件」app 提供快速回覆的建議，同時識別當中提及的問題，確保回覆中沒有遺漏內容。

4）「相片」app的「自然語言搜尋」

讓用户只需簡單描述，即可輕鬆覓得特定相片或影片中的某一瞬間。「製作回憶影片」功能讓用户簡單輸入描述，即可創作心目中的回憶故事。Apple Intelligence運用其語言及影像理解能力，按照用户的描述，揀選最合適的相片與影片，根據所識別的相片主題，製作獨特章節的故事情節，以及編排成具起承轉合結構與配樂的影片。

5）支援「郵件」app 的「重要郵件」、「郵件摘要」；「備忘錄」app 的「影像魔術棒」；「通知中心」的「重要通知」和「通知摘要」。

專題影片
ETech試玩｜iPhone 16e 上手玩　平玩 Apple Intelligence

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